Senador de Pedernales Dionis Sánchez reitera felicitaciones a Abinader por crucero en Cabo Rojo

El senador de la provincia Pedernales, Dionis Sánchez, destacó la reciente llegada del crucero al puerto de Cabo Rojo, en su demarcación y felicitó nuevamente al presidente de la República Luis Abinader por el desarrollo logrado en la zona.

Luego de viralizarse un video donde se observa que aparentemente el presidente no saludó al senador durante una actividad en Cabo Rojo, el legislador evitó caer en la supuesta polémica y se limitó a agradecer lo hecho por el actual gobierno.

“Reiterar las felicitaciones al señor presidente de la República, y digo reiterar por que lo he dicho muchas veces, porque aunque mi actividad es responsable, frontal, directa, honesta, no es razón para que no tenga la capacidad de reconocer y felicitar”, comentó el vocero de la Fuerza del Pueblo.

El legislador de Pedernales destacó el hecho de que haya podido anclar un barco de esa dimensión en esa zona calificó de un hecho “inédito”, otorgando un reconocimiento al presidente de la República.

“El presidente ejecutó un plan en Pedernales que no se ha hecho tal vez a la velocidad que quisiéramos, no de la forma que muchos quisieran, pero se ha estado ejecutando y una prueba de ello es que ya se pudo atracar un barco turístico y mis colegas son testigos de que nunca me he opuesto a nada que vaya como desarrollo para la región y de manera particular para Pedernales”, señaló.