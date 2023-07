El inicio de juicio político a miembros de la Cámara de Cuentas, en duda por falta de consenso

Los bloques de los partidos de oposición en la Cámara de Diputados reiteraron su rechazo a apoyar el inicio de un juicio político contra el pleno de la Cámara de Cuentas.

A menos de 10 días de terminarse la actual legislatura, la posición de los bloques de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo, evitaría que se realice el juicio político que tiene el apoyo del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Este miércoles, el vocero del PLD en la cámara baja, Juan Julio Campos, advirtió que habría consecuencia para aquellos legisladores que desacaten la decisión del partido y lleguen a votar a favor del informe que solicita juicio político.

“Si algún miembro del partido desobedece la línea y vota a favor del informe, ¿qué pasaría? Se abstendría a las consecuencias. Ustedes vieron lo que pasó en la semana pasada, que el PLD expulsó a tres dirigentes, aspirantes, alcalde y alcaldesa, que no cumplieron la línea del partido”, manifestó el vocero del PLD, quien volvió a reiterar su posición de apoyar un informe disidente.

Mientras que el diputado de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, señaló que no hay votos suficientes para pasar ese proyecto: “No hay posibilidad alguna de que ese proyecto pueda pasar. Ese juicio político no puede y no debe pasar”.

Por otro lado, dijo que el esquema de un juicio político aún no se ha definido por ley, y que antes de proceder a realizar uno se debe aprobar primero una legislación que lo regule y defina su proceder.

Reiteró que la idea del juicio político viene desde el PRM quienes, según Maldonado, buscan llenar las posiciones del pleno del órgano auditor con políticos “en alianza” con ellos, entre estos a Guillermo Moreno de Alianza País.

Culpa de la oposición

Mientras que desde el bloque del PRM, el vocero Julito Fulcar señaló a los partidos de oposición como los “culpables” de no querer proceder con un juicio político y continuar con una Cámara de Cuentas “disfuncional”.

Dijo, además, que la oposición solo se ha dedicado a “desinformar” a la sociedad dominicana porque no tienen ninguna posibilidad de volver administrar la cosa pública “y en ese proceso desesperado de desinformar a la sociedad dicen cosas que no tienen sustento”.

Fulcar fue crítico con la oposición y no se mostró optimista de que el informe que recomienda juicio político pueda ser aprobado o consensuado antes del cierre de la legislatura.

En la agenda de este martes de la Cámara de Diputados está aún a la espera de su conocimiento el informe, pero solo podría ser aprobado con el voto favorable de las dos terceras partes del total de la matrícula del órgano legislativo, que son unos 127 diputados.