Diputados evalúan la posibilidad de postergar la entrada en vigor de la Ley de Extinción de Dominio

La Cámara de Diputados se reunió este martes con la procuradora adjunta del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, para conversar sobre modificaciones al proyecto de ley para la administración de bienes incautados, decomisados y abandonados provenientes de la ley que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos y de otros hechos punibles.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien mantuvo una reunión también el pasado viernes con Berenice, explicó que este miércoles se volverán a reunir, junto con otros funcionarios del Ministerio Público, para hablar sobre el proyecto mencionado.

Adelantó que también este miércoles sostendrán otra reunión donde van a determinar, luego de consultar con todas las bancadas políticas, la posibilidad de extender el plazo de entrada en vigor de la Ley de Extinción de Dominio.

“Lo que esperamos es que con estas reuniones que hemos estado haciendo es que este proyecto tenga el mejor destino y que sirva para fortalecer la Ley de Extinción de Dominio, que aprobamos el año pasado y que ahora hay que buscar la forma de cómo se administran los bienes, y tenemos una seria discusión, que es que estamos valorando la posibilidad de extender el plazo de entrega en vigor de esta importante legislación”, dijo.

Pacheco dijo que la posibilidad de extender el plazo de entrada en vigor de la ley es debido a que “el país tiene que estar debidamente preparado para poder aplicar un instrumento tan importante” y, por tanto, están haciendo consultas con el Ministerio Público y otros actores.

Asimismo, destacó que están abiertos a recibir observaciones y recomendaciones de los actores actuantes a la hora de aprobar alguna pieza, tal es el caso de la que motivó la reunión y mesa de trabajo con la Procuraduría, que resaltó, es un “actor fundamental”.

De su lado, la procuradora adjunta dijo que ha estado comentando con los diputados una serie de reparos y observaciones que tiene el Ministerio Público sobre el mencionado proyecto de ley.

“Básicamente, lo que el Ministerio Público busca es garantizar la efectividad de la persecución, proteger que la cadena de custodia de los bienes no sea afectada para que los procesos no sean afectados, ya que sin una condena no hay decomiso”, explicó Reynoso.

Agregó que las modificaciones planteadas por el Ministerio Público buscan también garantizar los derechos de terceros, de las víctimas y de las mismas personas que son procesadas, así como asegurar la efectividad de los procesos seguidos por el MP.

La pieza legislativa, en caso de que quisiera convertirse en ley, tendría que ser aprobada por la Cámara de Diputados antes del cierre de la actual legislatura y luego pasar el mismo trámite en el Senado de la República. A la legislatura le quedan 10 días para concluir. Puede ser extendida por el presidente de la República.