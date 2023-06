El ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, negó que desde la entidad que dirige haya hecho una propuesta para crear casas transitorias destinadas a alojar personas incapaces de continuar pagando por un alquiler.

Durante una visita a la Cámara de Diputados este martes para dar su parecer sobre el proyecto de ley de alquileres y desahucios, el ministro afirmó que recién hoy están entregando sus comentarios sobre la pieza legislativa.

Al ser cuestionado por periodistas sobre una supuesta propuesta que se habría difundido de su entidad, que establecía la creación de casas transitorias para inquilinos desalojados por falta de algo, dijo que se trató de una "mala información" y que esta no pertenece al ministerio.

Al contrario, según explicó el funcionario, la "base" de la propuesta con sugerencias que presentó a la comisión que estudia el proyecto, radica un "mecanismo" para que los propietarios dispongan en menor tiempo de sus inmuebles cuando los inquilinos incumplan con el pago de alquiler.

"Básicamente el mercado de alquileres no se ha desarrollado aquí porque cuando el inquilino no paga es muy difícil para el propietario sacarlo. Entonces la propuesta que nosotros vamos a proponer es para que sea mucho más fácil que cuando la persona incumpla y no haga pagos de alquiler a tiempo, pues que el propietario tenga una manera más expedita de recuperar su inmueble" explicó.

El proyecto de ley de alquiler y desahucios, propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, fue aprobado en primera lectura y remitido a una comisión para "afinar detalles".

La próxima semana la comisión convocó a vistas públicas para que cualquier ente de la sociedad civil pueda dar su opinión sobre el proyecto.