Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados sólo investiga al diputado Miguel Gutiérrez

A pesar de que la justicia dominicana investiga a cinco diputados vinculados a casos de narcotráfico y lavado de activos en República Dominicana, la Comisión de Disciplina de la Cámara Baja, solo realiza pesquisas en torno al caso del diputado Miguel Gutiérrez Díaz, detenido en Estados Unidos por vinculaciones con el narcotráfico.

Así lo informó Sandro Sánchez, presidente de la comisión, al tiempo de indicar que no han recibido ninguna solicitud en torno a los diputados Rosa Amalia Pilarte López, Héctor Darío Féliz (Pirrín), Nelson Rafael Marmolejos Gil, Faustina Guerrero Cabrera (Grey Maldonado) y Sergio Moya, alias Gory.

Pilarte López está vinculada a una red de lavado de activos productor del narcotráfico; Pirrín al caso Falcón, una red de narcotráfico; Marmolejos Gil, señalado en el caso Falcón; también por este caso está Grey Maldonado. Sergio Moya, es señalado en el caso Calamar, último caso de corrupción que ha presentado el Ministerio Público, por el que guardan prision preventiva, los exministros de Hacienda, Donald Guerrero y Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

El magistrado Napoleón Estévez Lavandier fue designado como juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia para velar por el control de la investigación que realiza el Ministerio Público en torno a estos diputados.

“En este momento nosotros solamente tenemos el caso de Gutiérrez, pero pudieran llegar más”, dijo en una entrevista en el programa El Despertador.

En torno al caso del diputado Sergio Gory, señalado en el caso Calamar por el cobro fraudulento a bancas de lotería, expresó que como comisión aún no han requerido ninguna solicitud para investigarlo.

La pesquisa tampoco se ha iniciado por las ausencias que tiene el legislador.

“En este caso no hemos requerido todavía de esos departamentos, mejor dicho del Poder Judicial ningún requerimiento contra Gory Moya, si lo hacen el requerimiento va a llegar a la Cámara de Diputados y definitivamente llega al consejo de Disciplina que nosotros tenemos el honor de dirigir”, dijo.

Es bueno recordar que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó que el Ministerio Público le había solicitado algunas certificaciones y documentos, que ya habían sido entregados.

Con respecto al caso de Miguel Gutiérrez y la solicitud de sus familiares de que se les pague los salarios que no ha cobrado el legislador desde su apresamiento, explicó que la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que rechazó esta solicitud, es parte de las evidencias del informe que en los próximos días presentarán al pleno de la Cámara de Diputados.

“Esta decisión del Tribunal Superior Administrativo es parte importante, decisoria para nosotros ver por lo menos el símil, como referencia de lo que pudiera pasar en el pleno, porque definitivamente hay razones materiales que no han podido ser demostradas en este caso por los parientes del legislador”, dijo.

Explicó que como comisión no tienen informaciones de Estado sobre el caso de Gutierrez, solo lo ventilado en los medios de comunicación.

“No tenemos pruebas de lo que está pasando, si sabemos por los medios de que está detenido, pero oficialmente nosotros, la Cámara de Diputados no tiene informaciones de Estado, no tiene el resultado de por qué está detenido, si sabemos informaciones extraoficiales, ni tampoco ningún representante, ni él ni nadie mandó ante la comisión de disciplina, ante la Cámara de Diputados, las excusas o justificación por qué no está participando”, explicó.