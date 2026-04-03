Sermón de las Siete Palabras: Resaltan altos precios de la gasolina y la canasta básica

El alto costo de la canasta básica, el aumento en el precio de la gasolina y los bajos salarios, fueron resaltados por el reverendo padre Juan Evangelista Rivas Morillo como las problemáticas en República Dominicana a las que se les debe buscar solución.

Rivas Morillo tuvo a su cargo la reflexión de la sexta palabra de Jesucristo en la tradicional proclamación del Sermón de las Siete Palabras, en la Catedral Primada de América en Santo Domingo, donde habló de los problemas sociales que afectan al país.

El reverendo padre habló del aumento de los feminicidios, la delincuencia, la inseguridad y el alto costo de la canasta básica, y aseguró que esta última afecta la economía de las familias dominicanas.

“Ahora se suma el alza de los precios de la gasolina que encarece todo, el desempleo y los bajos salarios para cubrir la canasta básica”, apuntó.

Asimismo, destacó que la corrupción y la impunidad en las instituciones públicas sigue siendo un tema de gran preocupación social. Mientras, denunció las carencias que afectan tanto el sistema de salud dominicano como en el educativo.

“A pesar de los avances económicos, una parte significativa de la población vive en pobreza multidimensional”, afirmó.

El prelado consideró que es de urgencia eliminar el maltrato ecológico en la República Dominicana, por lo que llamó a aplicar estricta ley, fortaleciendo la reforestación, gestionar residuos, reciclaje, proteger las fuentes de agua y educar a la población. Sostuvo que para esto, se requiere una acción conjunta entre ciudadanos, empresas nacionales, multinacionales y autoridades para frenar la deforestación y la contaminación.

Rivas Morillo apuntó que “todo estará cumplido cuando nos apeguemos a la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales”. Resaltó que estas problemáticas afectan la calidad de vida de los ciudadanos y generan una sensación de vulnerabilidad, no solo en la zonas urbanas, sino rurales.

“Entonces, podremos decir, todo estará consumado, todo estará cumplido cuando veamos todos estos problemas sociales resueltos”, manifestó.

Sobre la sexta palabra “Todo está consumado” que se encuentra en el libro de Juan 19:30, el padre explicó que el sacrificio de Jesús no buscaba aplacar a Dios, sino eliminar el temor a la muerte y mostrar que el destino humano es la resurrección.

“Todo está consumado, ha dicho Jesús. Ya nos ha revelado el corazón de Dios y su plan de salvación sobre los hombres. En el alma de Jesús ya empieza a descender la paz, y con esta paz a entrar en la muerte para revelarnos lo último y más grande, la resurrección, que no es la vuelta a esta vida, sino la entrada en la plenitud de la vida en Dios para toda la eternidad”, concluyó.