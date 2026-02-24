“No hay riesgo para la integridad de la Línea 2C del Metro”, afirma presidente del CODIA

El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Enrique Rosario García, aseguró que, tras evaluar de manera preliminar de la obra, “no hay riesgo para la integridad de la Línea 2C del Metro” en lo analizado hasta el momento.

Esto se produce a propósito de la inauguración prevista para este martes, por lo que, conforme a lo evaluado hasta el momento del anuncio, los ciudadanos podrán utilizar la Línea 2C sin inconvenientes mientras el CODIA concluye el proceso técnico de revisión y emite su informe final.

La declaración fue ofrecida luego de que la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) entregara al gremio los planos de diseño, análisis estructurales, estudios geológicos y demás documentaciones técnicas correspondientes al proyecto que conectará con Los Alcarrizos.

Rosario García explicó que la evaluación se encuentra en progreso y que el informe emitido hasta ahora es preliminar, ya que la comisión técnica debe completar el análisis del expediente y realizar descensos a campo para contrastar la información documental con las condiciones reales de la obra.

El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Enrique Rosario García (centro), habló durante rueda de prensa en la sede de la institución.LISTÍN DIARIO/

Detalló que el muestreo incluyó la revisión de pilotes, aspectos geotécnicos, elementos estructurales y pruebas de calidad del hormigón, siguiendo los protocolos establecidos en los procesos constructivos.

El presidente del CODIA reiteró que el gremio actúa en su rol de asesor del Estado y que su compromiso es garantizar la seguridad estructural. Indicó que el informe final será presentado en aproximadamente 45 días, una vez concluida la evaluación integral.