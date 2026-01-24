Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

No hay venta de marbete en entidades bancarias por fallo en plataforma de DGII, reportan ciudadanos

Lectores de Listín Diario informaron que fueron a varias asociaciones y la respuesta fue la misma: “No tenemos marbete porque el sistema de la DGII está en el piso. No sabemos cuándo se podría solucionar”.

DGII informó que no habrá prórroga para la renovación sin recargo del Impuesto de Circulación de Vehículos.

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

Entidades bancarias autorizadas no están vendiendo el marbete este sábado, debido a fallos en la plataforma de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), según denuncias de ciudadanos.

Este servicio vence el 31 de enero desde el 19 solo está disponible entidades bancarias autorizadas.

De momento, la Dirección General de Impuestos Internos no ha informado sobre algún fallo en la plataforma.

Asimismo, la entidad dijo que plazo para renovar el impuesto de circulación vehicular, mejor conocido como marbete, vencerá este sábado 31 de enero que no habrá prórroga para su renovación sin recargo.

