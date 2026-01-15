Conductores denuncian baches y avenida en mal estado en Sabana Perdida

Conductores denunciaron el mal estado y cantidad de baches en la avenida Los Restauradores, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

Deploraron que la avenida principal de la comunidad tienen alrededor de 10 baches y hoyos, en el tramo de La Javilla, desde el puente Gregorio Luperón hasta el bulevar, que limitan el tránsito fluido.

Destacan que de por sí es limitado el tránsito en el señalado tramo, puesto hay un solo carril para cada sentido, que también es ocupado por vehículos estacionados y comercios en aceras y parte de la calle, lo que provoca taponamiento en horas que personas salen y entran por Los Minas.

Lo que ahora se suma los baches, que además de provocar tapones, afecta los vehículos que se desplazan por esa vía.

En ese sentido, solicitan a la Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN) y su alcaldesa Betty Gerónimo a prestar atención a la situación, así como al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a fin de brindar una solución.

Otras quejas

También denuncian la construcción de un reductor de velocidad o “policía acostado”, en la calle Principal, próximo a la avenida, en la urbanización Salomé Ureña, por la elevación que tiene el mismo, lo que ha provocado daños en vehículos que se desplazan por esa vía.