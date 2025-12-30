Experto afirma tubería caducó hace 11 años

El expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Teodoro Tejada, atribuyó la ruptura de la tubería de aducción del acueducto Cibao Central en La Zanja, Sabana Iglesia, a que la vida útil de la obra venció hace 11 años.

El profesional de la construcción señaló que, las autoridades de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), de los tres períodos de gobierno del ex presidente Leonel Fernández tenía la responsabilidad en su periodo de gobierno 2008-2012, de ordenar los estudios, diseños, presupuestos y la contratación de un nuevo acueducto que responda al crecimiento poblacional, porque esa tubería fue construida en 1994, durante la administración del extinto expresidente Joaquín Balaguer.

“Una tubería central, por la que circulan 5 metros cúbicos de agua por segundo (equivalente a 115 millones de galones al día) requiere de un mantenimiento riguroso y a tiempo, para evitar accidentes como el que sucedió”, explicó.

Dijo que esta obra se debió reconstruir durante el período 2010 al 2012, como forma de que pueda seguir operando, y ofreciendo un servicio óptimo a la población.

El extitular del CODIA saludó la disposición del presidente Luis Abinader de ordenar que el gobierno cubra los daños a los afectados, y elogió la labor del director de Coraasan, Andrés Cueto, por la urgencia con que restablece el servicio de agua a los afectados.

“Contrario a Hamlet Otañez, quien fue director de Coraasan en los 12 años de gobierno del expresidente Leonel Fernández, y no tomó las medidas de lugar para construir un nuevo acueducto”, subrayó.

Observó que gracias a la urgente intervención de las autoridades de Coraasan y otras instituciones públicas, no hubo pérdidas humanas, y los daños físicos han sido de menor consideración.

Tejada destacó que el presidente Abinader atiende las necesidades de la población con obras como la inauguración de la nueva línea de impulsión de 30 pulgadas de agua en la avenida Emilio Prud’ Homme, con una inversión superior a los RD$160 millones.

Tejada agregó que ha sido el presidente Abinader quien ordenó de mejoras sociales como las redes de distribución de agua potable; mejoramiento del sistema de aguas residuales; acometidas, asfaltado de vías, construcción de aceras y contenes y la señalización correspondiente.