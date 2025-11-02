Efectos de vaguada y onda tropical se empiezan a notar en sectores de SDE

Ante la incidencia de una vaguada y onda tropical sobre el territorio nacional que mantiene hasta la mañana del domingo a nueve provincias en alerta amarilla, residentes en la capital vuelven a levantar el "grito al cielo" por inundaciones.

Junior Florián, comerciante y residente en la calle Penetración, número 28, del sector Lotería de Savica, Santo Domingo Este, denunció que se reportan inundaciones desde hace más de diez años sin aparentes soluciones.

"Se fue el Cañero, se fue el Músico, ahora está Dio (...) Que haga algo por una solución final, esta calle tiene varios años en esta situación afectando a más de 100 familias que viven en esta comunidad", expresó.

Calle inundada en Santo Domingo EsteVíctor Ramírez

Asimismo, señaló que también se ven afectados los comercios que operan en esta calle, además de que significa un peligro inminente para los estudiantes del colegio y el "cuido de niños" que se encuentran allí.

En el mismo orden, Julio Aníbal Martínez, morador en la intersección de la Calle 6 esquina Calle 11 del sector Juan Pablo Duarte, del mismo municipio, señaló que desde hace más de veinticinco años esperan porque las autoridades corrijan la problemática.

Se reportaron inundaciones en la mañana de este domingo en la avenida San Vicente de Paúl, la calle Puerto Rico, la carretera Mella, la autopista Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, la avenida Charles de Gaulle, entre otras vías de este municipio.

Mientras que, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 9 provincias en alerta amarilla y 14 en alerta verde.

A nivel de alerta amarilla continúa Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Monte Plata, San Cristóbal, Peravia y Distrito Nacional.

En alerta verde se encuentra Duarte, Monseñor Nouel, Azua, Independencia, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Bahoruco, Santiago, Barahona, Valverde, Monte Cristi, Dajabón, San Juan y Pedernales.