Cerca del 80% de motoristas del país no llevan casco protector, según estudios

Conscientes de las estimaciones estadísticas que a diario recogen entre seis y siete muertes de motoristas en accidentes viales, expertos disertaron el sábado acerca de crear sensibilidad con el uso de casco protector, la atención a las técnicas de manejo y levantar registros de ensamblaje.

En la actividad "Alianza del Casco", que organiza la Fundación Movilidad Urbana Dominicana (Movido), se explicó que los motociclistas opinan que los casos causan calor y les imposibilita una conducción defensiva o les dificulta identificar quién viene detrás.

De igual forma, otras evaluaciones realizadas en 70 tramos diseminados en el país, mostraron que cerca de un 80% de casos, los motoristas prefieren el “no uso de cascos”.

Estos detalles fueron compartidos por Andrea Óliver, técnica en Gestión y Dirección de la Seguridad Vial, y Yindhira Taveras, maestra en la Cátedra de Vías y Transporte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Para Taveras es difícil aplicar políticas de protección ante la inexistencia de estudios más amplios en este aspecto en el territorio nacional.

Igualmente, puso de relieve otras situaciones que inciden en la siniestralidad de motoristas, como es la falta de técnica en ese segmento de conductores para obtener la licencia de conducir.

“La mayoría de las personas que utilizan ahora mismo las motocicletas, en sentido general, no estoy hablando de los motoconchos o alguno de esos, no tienen la técnica”, dijo la académica. “Porque fue un muchacho que vino, le compraron un motor y se fue…”, agregó.

Criticó la falta de regulación de motores que son ensamblados en el país, asegurando que “no tienen placa, no tienen seguro, no tienen nada”, por lo que invitó a la construcción de una política de registro real.

En la disertación también estuvo la especialista Mizocky Mota, coordinadora general en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), quien manifestó que aún se requiere una red semafórica adecuada a cada usuario.

“Todavía hace falta un sistema de semáforos adecuado para cada usuario de la ciudad”, dijo. “Necesitamos engranar esos sistemas de la movilidad que entran en juego para que eso repercuta en seguridad”, añadió en su turno.

Destacó la falta diseño de ciudades, que permite conocer cómo las personas se mueven para poder emprender acciones a corto, mediano y largo plazo.

A partir de ahí, apostar a comenzar de inmediato en la implementación de “diseños de ciudades coherentes” en puntos críticos de la movilidad como es Santo Domingo, Santiago, Higüey o San Cristóbal.

Estas ponencias sucedieron en el marco de la “Alianza del Casco: Una iniciativa para seguir Juntos Salvando Vidas”, reuniendo a distintas autoridades y expertos de la seguridad vial en el Salón 505, Edificio Alta Tecnología de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en la UASD.