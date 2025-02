Costa del Faro, la “nueva identidad” que da Dio Astacio a Santo Domingo Este

Santo Domingo Este lleva este nombre desde 2001, tras la promulgación de la Ley 163-01 que estableció la división del antiguo Distrito Nacional y creó la provincia Santo Domingo.

La noche de este jueves, la alcaldía de dicho municipio anunció el lanzamiento de la marca “Costa del Faro”, que será el nuevo nombre que también tendrá Santo Domingo Este.

Esta nueva identidad, según sus autoridades, forma parte de la cultura y aspiraciones de dicho municipio. “Más que un logo o un eslogan, es el alma de nuestra comunidad y la expresión de nuestra historia, cultura y aspiraciones”.

El alcalde en turno, Dio Astacio, señaló que “Costa del Faro” es impulsada con el compromiso de construir una ciudad moderna que impulse el turismo y que fortalezca la educación.

“Ya no más de aquel lado, ya no más del otro lado, ya no más zona oriental. Hoy nosotros queremos darle una nueva identidad, una identidad que es una visión que entre todos hemos construido. Es el compromiso de construir una ciudad moderna, con un plan de desarrollo urbano, un plan de desarrollo ambicioso que impulse el turismo, que fortalezca la educación y que brinde oportunidades genuinas a la gente”, dijo.

Indicó que busca la modificación del método de suelo con el fin de aprobar edificios “mucho más altos” en la zona.

“Costa es porque estamos rodeados por 22 kilómetros de costa; faro, por lo que ya todos conocemos. Ya ustedes pueden decir que vivo en Costa del Faro”, explicó Astacio en el acto de lanzamiento de la marca que se llevó a cabo en el Faro a Colón.

Los colores representativos de la nueva identidad son azul celeste, naranja, amarillo y verde, simbolizando la diversidad y riqueza del municipio.