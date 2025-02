En Villa Verde reclaman por agua, luz y reparación de calles

Villa Verde es una comunidad ubicada en el sector Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste. Tiene más de 20 años de fundada, sin embargo, en la actualidad carece de servicios básicos, como agua potable, calles asfaltadas y poca iluminación.

En todo el entorno se puede visualizar el mal estado de sus calles, las cuales carecen de asfaltado. Esta problemática perjudica a los comerciantes que residen en el lugar, a las familias y en particular a los niños que reciben docencia en la escuela del lugar, que cuando llueve, se les dificulta acceder al centro.

Aunque han organizado caminatas y protestas pacíficas, no han sido atendidos por las autoridades, por lo que no descartan acudir a otros métodos para lograr que sus reclamos sean satisfechos.

Michel Adames, quien es presidente de la parada de motoconchistas, contó a este medio que el principal problema que les perjudica es el arreglo de sus calles. “Sí, la calle es la que nos hace falta, que la asfalten si es posible”, indicó.

Además, dijo que han realizado caminatas y protestas pacíficas, pero no han logrado una solución.

Agregó que el ayuntamiento ha tratado de mejorar las calles, pero dice que lo que necesita es el asfalto de sus calles debido a que se gana el pan del día como motoconchista.

Ramón Burgos, otro residente en el sector y quien se desempeña como mecánico, detalla que la principal dificultad que tienen es el arreglo de las calles y la falta de agua, debido a que se ve obligado a comprar camiones de agua potable.

“No tenemos servicios de agua, yo tengo que comprar tanques de agua, el costo es de 400 pesos”, expresó.

Dice que por eso el presupuesto de su familia se ve afectado y deja de hacer cosas en el hogar para utilizar sus ingresos en la comrpa del líquido.

“Tú estás mirando la calle ahora, está un poco mejor porque nosotros fuimos a la CAASD y llamamos al ingeniero. Ellos vinieron e hicieron un levantamiento, eso fue en diciembre que la iban a asfaltar, pero no hicieron nada”, añadió Luz Patria Rodríguez, una residente de la zona.

Altagracia Suero, quien reside desde hace más de 15 años, dijo que el problema más grande que tienen es el arreglo de las calles, el agua y la seguridad. Añade que el polvo y lodo cuando llueve es insoportable. “Por el lodo que se genera cuando llueve y el polvo, tienes que salir con otros zapatos debido a que llegan sucios”, expresó la dama.

El presidente de la Junta de Vecinos del sector Villa Verde dice que con relación al arreglo de las calles, Obras Publicas, la institución responsable, tiene varios meses diciéndoles que la obra está en proceso, pero “todo sigue igual”.

“Siempre vienen los ingeniros y dicen que el Ministerio de Obras Públicas no está efectuando los pagos a la compañía y como no le están pagando el dinero ellos no pueden continuar”, enfatizó.

Falta de agua

José Luis Jiménez, uno de los dirigentes de la comunidad, explicó que “sin agua no hay vida” y ese es uno de los problemas que más les afecta.

“Tenemos muchas fallas en el servicio de agua potable y a eso se agrega la seguridad del barrio. La delincuencia nos encierra temprano y falta el patrullaje policial”, indicó.

Dice que han tratado de comunicarse con el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Felipe Suberví, pero solo les informan que “la obra está en el presupuesto”.

“Siempre nos dicen que sí, que está en presupuesto y que nos van a ayudar con el sistema del agua, pero hasta ahora no vemos ningún tipo de resultado”, puntualizó.

Los lugareños se abastecen de un pozo sumergible que hay en el barrio, pero deben pagar una mensualidad a la persona responsable de suministrarles el líquido.

La delincuencia

La delincuencia es otra de las preocupaciones de la comunidad; esta se produce en horas de la noche y la madrugada. Según residentes, estos actos delictivos se producen porque jóvenes de otro sector van a donde ellos a realizar actos delictivos.

“El asunto de la delincuencia es que son muchachitos que vienen subiendo, vienen de otros sectores, que atracan de madrugada y en la mañana; siempre han surgido muchos atracos”, dijo Jiménez.

“La gente que va para su trabajo, le frenan ahí en un motor y lo atracan”, añadió el presidente de la junta de vecinos.

También los apagones

El alumbrado eléctrico en horas de la noche es otra de las problemáticas con las que cuenta el sector, agregó una moradora. En horas de la noche, “algunas lámparas están dañadas; al principio, al entrar a Villa Verde, todas están dañadas”, dijo Luz Patria Rodríguez.

Michel Adames, otro vecinos, expuso la deficiencia en la recogida de basura por parte del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, ya que solo pasa dos veces a la semana, pero no es suficiente para abastecer a la zona. “Ellos pasan, sí, a veces se retrasan un día o dos, pero pasan, pero luego tienen que volver porque no dan abasto para la comunidad”, aseveró. En el lugar también circulan muchos camiones por las calles del sector a rellenar solares, lo cual provoca mucho polvo, afectando la salud de los residentes.