La OMSA explica problemas de sus autobuses en la ruta de Ciudad Juan Bosch

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) dijo que los autobuses que circulan en la ruta de Ciudad Juan Bosch están sometidos a un proceso de mantenimiento preventivo y correctivo, esto en respuesta a LISTÍN DIARIO, por quejas de usuarios sobre ineficacia en el servicio de transporte.

El director de comunicaciones de la empresa, Miguel Martínez, explicó que la mayoría de los autobuses no se encuentran operando en su totalidad en comparación con la cantidad que requiere ese corredor; la frecuencia de espera aumenta.

Martínez informó que los vehículos en mantenimiento ya se están incorporando a la ruta, por lo que el tiempo en espera de los usuarios en las paradas se reducirá considerablemente en los próximos días.

“Pedimos disculpas por los inconvenientes, nuestro objetivo es siempre satisfacer la necesidad de movilidad en los usuarios”, señaló a través de un comunicado enviado a este medio.

Los residentes en Ciudad Juan Bosch habrían realizado quejas por las largas horas de espera en las paradas, servicio ineficaz, transporte deteriorado y el retraso que los hace llegar retrasados a sus empleos, es sólo parte de los efectos de la caída de los servicios.

Los ciudadanos de la zona residencial y zonas aledañas dicen sentirse “maltratados” por las penurias vividas por el único transporte público que opera dentro de la ciudad residencial.

Una de las personas que se encontraba varada fue Rosa Garcia, quien dijo que el servicio “está pésimo”.

“Estando yo en la tercera parada, pasaron para allá como tres (autobuses); entonces, si se daña uno, el deber de ellos es enviar otra porque saben que hay personas que están varadas. Esto está pésimo, pésimo”, agregó García.

A causa de este retraso en la llegada de los autobuses de la Omsa, García se lamentó de que llegaría tarde a su destino.

Horas de espera

“Aquí, desde que sale la primera OMSA a las 5:30 de la mañana, para ver una hay que pasarse hasta una hora y más esperándola en las paradas. Cuidado si dura más, como los fines de semana, que hasta dos horas he pasado esperándola; ellos nos quieren volver locos porque siempre es un cuento. Cuando no es que dicen que están dañadas las OMSA, es que no hay suficientes choferes; ese servicio hay que mejorarlo”, aseveró Xiomara Montero, que a diario usa el servicio de autobús.

Para Altagracia Hernández resulta incómodo transportarse de mañana y, después de salir de su trabajo, a su apartamento en Ciudad Juan Bosch, debido al tiempo que le toma ida y vuelta.

Deterioro de carrocería

“Esto se está desbaratando, es increíble que donde se supone que nos debemos agarrar esté roto en la mayoría de las guaguas. Se supone que esto debería tener aire porque si las ventanas no abren, que al menos aire pongan; esto no sirve, uno se monta porque es el único transporte económico que saca a uno de Ciudad Juan Bosch”, aseveró Alfredo Rodríguez.