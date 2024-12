Sergio y Nicole iluminan la Nochebuena de sus vecinos

Hace apenas unos días, Sergio Rivera y Ángela Nicole Hotesse no tenían expectativas para la Nochebuena junto a sus cinco hijos. Sin alimentos y sin ánimo, parecía ser solo un día más en su lucha diaria por sobrevivir.

Sin embargo, la historia de la familia dio un giro inesperado cuando LISTÍN DIARIO la presentó en su edición del pasado 21 de diciembre. Hoy, con una sonrisa que lo dice todo, no solo celebran tener una mesa llena, sino también la oportunidad de bendecir a sus vecinos.

Rolfis Rojas, director de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial; el comisionado del sector San Luis donde residente, Sandy Baldomero, y Keysis Peña, de la Oficina de la Primera Dama de la República, llevaron ajuares, alimentos y bonos navideños, tanto a la familia Rivera- Hotesse como a los residentes cercanos a este hogar.

Mercedes Peña, madre de tres hijos, exclamó que se siente “feliz” y que hoy preparará su cena “con los bonos que nos dieron”.

“Ya yo lo cambié y pedí una pierna y la tengo guardada ahí”, expresó Peña.

También Orquídea Rodríguez comentó que fue beneficiada con la ayuda que recibió la familia Rivera-Hotesse.

“Me voy para donde mi mamá que vive en Los Minas. Yo no he cambiado mis bonos para llevárselos a ellos. Yo me apunté cuando vengan me van a dar algo. Me van a reparar mi casa si Dios quiere”, dijo Rodríguez emocionada.

Otra de las habitantes de La Perla, Yocairy Santana, al ver la ayuda que recibían sus vecinos salió esa mañana del sábado y sin esperarlo recibió un bono y un juego de comedor para ella y sus tres hijos.

“Me iban a ceder una cama y yo se la di a una señora que la necesitaba. Yo necesito una porque tengo tres niños. Se la di porque la necesitaba más que yo. Recibí un bono y juego de comedor porque lo necesitaba. Voy a darle el bono a mi mamá para cenar en familia”, contó Santana ayer lunes a reporteros de LISTÍN DIARIO.

Desde que la historia de esta familia salió a la luz en este diario ha recibido un flujo constante de ayuda por parte de ciudadanos que se conmovieron con sus necesidades.

Todavía este lunes seguían recibiendo la solidaridad de personas que llegaban con compras de comida.

Ya hay planes

La familia Rivera- Hotesse ha decidido cómo pasarán la tradicional noche. Contaron que serán ellos lo que prepararán los platillos y que se quedarán tranquilos en casa.

Con una sonrisa en su rostro y mirando el horno de su estufa nueva, Sergio indicó que harán moro de guandules, ensalada rusa y pollo, con la compra de alimentos que ha recibido en los últimos días del Gobierno y de ciudadanos.

El padre de familia narró que estrenaron su comedor con unos “coditos” y que para esta noche se sentarán todos juntos.

“Cualquiera de los dos cocinará. Tanto yo como Sergio”, expresó emocionada Nicole, al saber que su Nochebuena será diferente a las anteriores.

En la tarde de ayer, Sergio expresó que iba a hacer la compra del pollo.

Willy González, presidente de la Fundación Voces de Esperanza para los Hijos de Machepa, dijo a LISTÍN DIARIO que hoy en horario de 4:00 a 6:00 de la tarde, conjuntamente con los Comedores Económicos del Estado Dominicano, llevarán cena al sector.

“La cena acostumbrada de los Comedores Económicos que se imparte todos los años con los vecinos. Esa es la cena que siempre llevamos a cabo, y está pautada para traerla aquí al sector. En este caso, la vamos a traer en platos. A cada vecino se le da un plato de comida”, explicó González.

El líder de la fundación que tiene asiento en San Luis, detalló además que se está haciendo un levantamiento para reparar, no solo la casa de la familia Rivera- Hotesse, sino también las viviendas aledañas y “a través de la fundación vamos a estar vigilantes para que sea una realidad”.

Inseguridad

No todo ha sido color de rosa para la familia estos últimos días. Sergio ha tenido que blindar las puertas y los agujeros de los zincs de la casa con tablas y palos de madera por temor a que algún desconocido penetre a su vivienda y cargue con los regalos que ha recibido.

“Ahora no podemos salir todos juntos a la calle. Si sale uno tiene que quedarse el otro aquí. La casa no puede quedarse sola”, expuso Nicole con nerviosismo.

Dijo que se sienten vulnerables y al acecho de los malhechores de la zona y que siente temor de que le arrebaten los donativos.

La casa que lucha contra la intemperie, está sostenida por hojas de zinc oxidadas y deterioradas.

Por dentro, el cartón se usa como una capa improvisada que cubre los agujeros y las grietas, ofreciendo una frágil barrera contra el sol, el viento y la lluvia.

A la familia Rivera-Hotesse le donaron una estufa, una nevera, raciones de alimentos, un juego de comedor, una lavadora, una televisión y otros enseres.