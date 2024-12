Antonio Marte recuerda que la Ley 253-12 preveía solución a chatarras

La búsqueda de soluciones para eliminar las chatarras de las calles es un tema repetitivo para Antonio Marte, sindicalista y senador, quien recuerda en la Ley 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, contiene las propuestas realizadas respecto a este tema.

La misma demandaba crear un sistema de devolución de los impuestos selectivos al consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo, los cuales, en las palabras del legislador, nunca han ido a las manos de los transportistas.

El también presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte (Conatra) le entregó una lista de ideas al entonces mandatario Danilo Medina, consistente en el cobro de dos pesos por cada galón de combustible, que daría paso a la creación de un fondo mediante el que se asignaran créditos a los choferes.

“El proyecto de ley ha generado más de 40,000 millones de pesos desde el año 2012 (…) ese dinero comenzó a caminar, fue al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Administrativa, al Intrant, Aduanas y nunca ha ido a manos del sector transporte”, dijo a modo de queja acerca del uso dado a las recaudaciones.

En una conversación telefónica con LISTÍN DIARIO, defendió que el transporte interurbano es un generador de recursos “porque es el mayor consumidor de combustibles, sin embargo, no se le ha podido fiar, darle crédito de 20,000 pesos con ese dinero en fondo”.

La iniciativa aprobada no terminó cumpliendo los fines, por lo que estando en una posición cuya responsabilidad incluye fiscalizar, no tiene claro un plan que dé al traste con rescatar lo planteado en vías de eliminar las chatarras.

“¡Óyeme! ¿Cuántas veces? Déjame decirte, cuando tú haces un planteamiento el gobierno es mayoritario en la toma de decisiones, entonces no es tan fácil como ustedes creen”, expresó en torno a presentar ideas.

La solución planteada anteriormente buscaba cerrar la brecha del acceso de los conductores a sistemas de crédito, así que intentaron cubrir esto con el fondo. “Ahí van y de ahí si califican, (reciben) una carta de recomendación de su institución o federaciones”, dijo Marte del funcionamiento que tendría este “san” (como lo etiqueta en sus palabras).

Plan de Seguridad Vial

Una vez promulgado el decreto número 654-24, el presidente Luis Abinader establece en el párrafo del tercer artículo que el Plan Nacional de Seguridad Vial deberá estar finalizado y aprobado a más tardar el 19 de mayo del 2025.

La conformación sucederá dando cumplimiento a un Pacto previo, el cual Antonio Marte dice haber firmado, pero en el momento de hacerlo “yo no hablé, a mí no se me consultó nada, a mí no me preguntaban nada…”.

En la misma conversación expresa que “no te voy a decir que yo soy el hombre que se las sabe todas”, no obstante, recuerda que para ver resultados en iniciativas como estas tiene que incluirse la voz de transportistas, en vista de ser una parte interesada y a quienes a menudo se les carga el dado por las problemáticas viales.