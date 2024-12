Cada día mueren ocho jóvenes por siniestros viales en el país

Los siniestros viales, término por el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sustituyó el de accidentes de tránsito, son los responsables de arrancar la vida cada día a un promedio de ocho jóvenes dominicanos y de dejar una alta lista de lesionados, de los cuales muchos quedan con discapacidades permanentes.

Esto evidencia, de acuerdo a expertos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que trabajar en la búsqueda de soluciones urgentes que impacten esa problemática, debe involucrar a todos los sectores, ya que requiere de un enfoque multidisciplinario y multifactorial.

La primera reunión preparatoria hacia la construcción del Plan Nacional de Seguridad Vial 2020-2025 fue realizada ayer en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), encabezada por el Intrant, y en la que participaron representantes de los diferentes actores que intervienen en la movilidad vial, de la comunidad educativa y médica, de medios de comunicación, juntas de vecinos y organismos internacionales, entre otros.

Durante la apertura de la reunión, realizada en el auditorio Osvaldo García de la Concha del INTEC, el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, destacó que ese plan no es del gobierno, sino del país, con el interés de reducir la siniestralidad vial y sus consecuencias, lo cual no es posible realizar si no se cuenta con la integración de todos los sectores.

Al señalar que el liderazgo sectorial debe jugar su rol, recordó que sólo el 36% de los que transitan por las calles tienen un seguro; el 70% de los que fallecen en esas siniestralidades son motociclistas, y de esos fallecidos el 70% no circulaba con casco protector.

Prioridades

Rosa Urania Abreu, consultora en Seguridad Vial de la OPS, lamentó que ocho jóvenes mueren en las calles cada día y que esa es una cifra a la que ella no quiere acostumbrarse. Dijo que esa estadística es una evidencia clara de que los siniestros viales son un problema de salud pública.

Recordó que la OMS sustituyó el término de accidentes viales o de tránsito, por el de siniestros viales, porque son prevenibles y dijo que el plan que se elabore debe estar diseñado en aspectos puntuales y priorizados, que reduzcan las muertes por esa causa.

Mostró los principales factores de riesgos vinculados a las muertes y lesiones por siniestros viales, en los cuales la velocidad juega el principal papel.

Cronograma

El cronograma de trabajo que se desarrollará hasta mayo próximo, cuando se pretende tener listo el plan, fue presentado por Andiel Galván, director de Seguridad Vial del Intrant, quien además expuso una panorámica de la realidad dominicana sobre el tema, donde destacó que el año pasado el país registró 3,128 muertes a causa de accidentes de tránsito y que es la provincia de La Vega la que mayor tasa de muertes registra por esa causa, con relación al número de habitantes.

Las seis mesas temáticas identificadas, cuyos trabajos iniciaron en el mes de enero, son institucionalidad, movilidad, educación, fiscalización, atención e información.

Reunión coordinación

La primera reunión del Comité de Participación Social de Movilidad, Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, puesto en vigor a partir de la firma del Pacto Nacional por la Seguridad Vial y el decreto 656-24 del presidente Luis Abinader, fue realizada la semana pasada en la sede de Listín Diario.

Fue encabezada por el director del Intrant, Milton Morrison, e introducida por el director del periódico LISTÍN DIARIO, Miguel Franjul, propulsor del Foro de Movilidad Urbana, realizado en enero pasado, una iniciativa con el objetivo de consensuar con distintos actores de la sociedad civil medidas a corto plazo, que puedan ser acatadas por el Poder Ejecutivo.

A mediados de noviembre pasado, el presidente Luis Abinader firmó el decreto 656-24 que declara de alto interés la seguridad vial en todo el país y que establece el proceso de elaboración e implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030, con el Intrant como organismo coordinador.

El gobernante fue el primero en firmar el Pacto Nacional por la Seguridad Vial.