Cientos de personas protestan en la Plaza de la Bandera por un control migratorio más "riguroso"

Cientos de personas protestaron este sábado en la Plaza de la Bandera por un control migratorio más "riguroso" ante la masiva entrada al país de haitianos en estatus irregular. La “gran marcha” ha sido organizada por la Antigua Orden Dominicana.

La manifestación se inició a las 4:00 de la tarde. Aunque en la notificación advertía de una protesta “permanente”, el Ministerio de Interior y Policía expresó su “no objeción” a la marcha, pues, según la Constitución, se debe respetar el tiempo máximo autorizado, que es de dos horas.

Bajo música típica, el sonido de las trompetas, y frases como “fuera los haitianos”, “que viva Duarte”, “fuera los corruptos”, las personas han reclamado acciones decisivas del Gobierno ante lo que han considerado una “invasión haitiana” en el país.

La indignación se centró en pedir respuesta del presidente Luis Abinader, a quien los protestantes le han hecho un claro llamado: “Si Abinader no lo saca, lo sacamos nosotros”, aludiendo a la exigencia de una política más estricta frente a la migración haitiana.

Las pancartas que los manifestantes sostienen eran elocuentes en su mensaje. Frases como “aquí no caben dos banderas”, “no invasión de haitianos” y “ellos allá y nosotros aquí” revelaban el sentir de una parte de la ciudadanía que, bajo el lema “basta ya, no más invasión escolar”, pedía un control más riguroso sobre la presencia de haitianos en el país.

La protesta también incluyó banderas de Estados Unidos en apoyo a la candidatura del expresidente Donald Trump.

Los organizadores de la manifestación señalaron que están dispuestos a luchar “hasta la muerte por la patria”. Este sentimiento ha sido palpable entre los asistentes, quienes han expresado su frustración ante lo que perciben como una amenaza a su soberanía.

protesta en santiago

En el Monumento de Santiago, a unos 156.8 kilómetros de distancia de la Plaza de la Bandera, un grupo de personas también se ha congregado en apoyo a esta manifestación.

Los protestantes, que se han presentado al Monumento con banderas y megáfonos, pertenecen a la Antigua Orden Dominicana. “El futuro nos pertenece” es una de las frases que se leen en las camisetas de los protestantes.