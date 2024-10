En el sector Los Guandules necesitan una nueva escuela

Moradores del barrio Los Guandules en el Distrito Nacional, claman por la construcción de una escuela pública ya que el actual centro educativo no da abasto para la cantidad de estudiantes que residen en el sector.

Como parte de la propuesta Listín en el Barrio el director de este periódico, Miguel Franjul junto a otros ejecutivos, sostuvieron una reunión con representantes de la Coordinadora de Organizaciones de Los Guandules (Codegua), quienes destacaron que una de las mayores problemáticas que enfrenta el barrio en la falta de una escuela de nivel básico.

Estos relataron que al iniciar el presente año escolar decenas de estudiantes no pudieron obtener un cupo en la Escuela Básica San Rafael, debido a que este centro no cuenta con la capacidad suficiente para albergarlos.

Tras esto, contaron que como junta de vecinos hicieron las diligencias para que los niños que no pudieron inscribirse en la escuela de Los Guandules fueran aceptados en otros planteles, los cuales se encuentran a una prolongada distancia del sector.

El trayecto que cada día deben recorrer los menores para tener acceso a su educación causa preocupación en los padres, quienes deben enviar a sus hijos en motoconchos mientras estos corren el riesgo de sufrir algún accidente.

Los comunitarios destacaron que el barrio cuenta con dos autobuses del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (Trae), pero que en este solo viajan una cantidad limitada de estudiantes, mientras que otros deben utilizar diversos medios de transporte.

Apolinaria Lantigua, quien es miembro de Codegua sostuvo que cuando fue iniciado el proyecto Nuevo Domingo Savio fue anunciada la construcción de una escuela de nivel básico y de nivel medio, pero hasta el día de hoy no ha visto ningún avance.

“Que no se hayan construido esas dos escuelas ha motivado que decenas de estudiantes se queden fuera de estudiar en el barrio. Nosotros vamos a luchar para que se construya principalmente la escuela básica”, dijo Lantigua.

La dirigente comunitaria criticó que el gobierno dominicano busca implementar en todo el territorio nacional la educación inicial a partir de los tres años de edad, cuando en el país se necesitan más planteles escolares.

“El gobierno habló de que en la escuela pública permitirán entrar los niños de tres años, pero si aquí no caben lo de cinco años en adelante, imagínense, ¿dónde van a inscribir los de tres?”, apuntó.

Apolinar expresó que han realizado levantamientos en varios terrenos donde podría ser construido el centro educativo, pero que esto no dio frutos debido a que personas se opusieron a ser desalojadas y reubicadas en otra zona.

Asimismo, explicó que en reiteradas ocasiones han solicitado la construcción de la escuela a los organismos competentes, sin obtener respuesta alguna. Además, mencionó que en reiteradas ocasiones se reunieron con representantes del proyecto Nuevo Domingo Savio, quienes le aseguraron que junto a la obra se estaría construyendo el centro.

“Veo todos los días muchos estudiantes cogiendo motoconcho, muchos estudian en la escuela Paraguay en Ciudad Nueva, estudian en Gascue; que están todas lejos de aquí. El transporte está muy bien, pero sabemos que no alcanza”, afirmó Apolinaria.

De igual forma, indicó que también se necesita un centro de educación media ya que en el barrio cuentan con uno que comparte edificación con una escuela de educación inicial.

Instancia

Además, entre otras promesas que no se han cumplido se encuentran la de dos estancias infantiles, las cuales beneficiarían a cientos de padres que deben salir de sus hogares para trabajar y no tienen con quien dejar a sus hijos.

Una opción por la que algunos progenitores se han inclinado en por llevar sus hijos a una escuela parroquial que se encuentra en el barrio, pero a pesar de que se les cobra un módico precio, no todos cuentan con los recursos suficientes para pagarla.

Actualmente, cada aula de las dos escuelas parroquiales en Los Guandules albergan alrededor de 40 a 60 de niños con edades entre los tres y cinco años debido a la falta de instancias infantiles.

“Cuando salen de ahí, una gran cantidad no logra inscribirse en la escuela porque no hay espacio”, resaltó una lugareña.

RD$700 mil para erradicar escasez de agua

La falta de un centro educativo no es la única necesidad que enfrentan los moradores de Los Guandules, desde hace años han tenido que aprender a vivir bajo el asedio de constantes apagones y un mísero servicio del agua.

Al caminar por las calles de la barriada, la normalidad es observar personas con cubetas y otras vasijas en mano en busca de obtener agua para realizar los quehaceres del hogar, bañarse y sus necesidades fisiológicas.

Los habitantes de este barrio están pasando “las de Caín”, ya que para obtener agua en sus hogares deben pagarle a personas que tienen pozos tubulares el alquiler de una manguera por un lapso de dos horas.

Entre otras medidas que toman es la compra de camiones de agua o utilizar los botellones de agua potable para el baño. Desde hace cuatro años el sistema de distribución del agua en ineficiente, solo tienen acceso a esta dos veces a la semana por dos horas, y a esto se agrega que no llega con suficiente potencia. No obstante, hay puntos de la zona donde no reciben agua ningún dio de la semana.

Para esto la junta de vecinos a través de uno de sus representantes, Jorge Hernández, pide la ayuda de buenos samaritanos para reunir 700 mil pesos que servirán para comprar un terreno donde la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), instalará un sistema de bombeo que acabará con las penurias de cientos de familias.

Con la instalación de este sistema, el agua podrá ser distribuida en todos los puntos del barrio y con una mayor presión.

Los comunitarios informaron que no cuentan con los recursos económicos para comprar el terreno, por lo que confían en que voluntarios ayudaran en la causa para que estos y sus hijos puedan acceder sin problemas a este recurso que es vital para la vida del ser humano.

Hernández apuntó que 700 mil pesos es el monto que necesitan para comprar el terreno y establecer el sistema de bombeo que beneficiara a más de 3,000 personas en el barrio. Ante esto, luego de adquirir el terreno, sería entregado a la Caasd y posteriormente el proyecto se pondría en marcha.

Piden cambio de transformadores

No solo deben vivir con un deficiente servicio del agua, sino que también enfrentan prolongadas tandas de apagones debido a que las redes eléctricas se encuentran en mal estado.

En ese sentido, solicitan a Edeeste el cambio del tendido eléctrico y la instalación de tres nuevos transformadores para mitigar las constantes averías que se producen en las calles 11 A, La Esperanza, Padre Ernesto Montas y la Antonio Guzmán Fernández.

“Nosotros tenemos muchas averías, queremos que nos resuelvan. De mi parte quiero que me resuelvan con la electricidad porque sufrimos muchos apagones”, dijo una las miembros de Codegua.

Además, resaltó que al denunciar la situación se les promete buscar una solución, pero no han cumplido.

Codegua y su compromiso en desarrollo de Los Guandules

Los habitantes de Los Guandules son un ejemplo de que trabajar en equipo para el beneficio de una comunidad da resultados fructíferos y esto lo han logrado a base de esfuerzo y una buena organización.

El barrio cuenta con más de 10 juntas de vecinos que integran la Coordinadora de Organizaciones de Los Guandules (Codegua), a través de la cual decenas de dirigentes canalizan ayudas para enfrentar las problemáticas de la zona.

Codegua busca elevar el desarrollo de la comunidad con proyectos a favor de la juventud, la seguridad ciudadana, espacios de convivencia y estableciendo lazos de comunicación con las autoridades.

Durante el encuentro Listín en el Barrio estuvieron presentes más de 15 líderes comunitarios, presidentes de distintas juntas de vecinos, quienes mostraron su firme posición en seguir trabajando por el progreso de este sector que en el pasado era un referente en índices de violencia y criminalidad. Para que este modelo funcione de manera eficiente, cada miembro de Codegua es designado en una función específica en base a las necesidades o solicitudes de los comunitarios.

De manera religiosa los integrantes de Codegua se reúnen todos los miércoles a las 6:00 de la tarde, donde lugareños pueden acudir para hacer alguna solicitud o colaborar en la búsqueda de soluciones a problemáticas que afecten su vecindario.

“En Codegua recibimos a todas las personas que quieran sumarse a nosotros que quieran colaborar, que quieran hacer algo para el servicio de la comunidad”, dijo Dolores Martínez, presidente de la Junta de Vecinos San Rafael.

En su trabajo Codegua ha logrado grandes avances para Los Guandules entre los que destacan el alumbrado de las calles, ayudas a personas de escasos recursos, limpiezas de cañadas y ahora se encaminan a recibir la titulación de cientos de viviendas.

“Uno de los logros que podemos mencionar fue que el Centro Bono y Codegua trabajamos en el programa de reubicación de 300 familias”, afirmó uno de los miembros de la Comisión de Disciplina de Codegua.