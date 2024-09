En dos ocasiones encapuchados incendian vehículo de un joven en los Frailes II

Dos veces en un año.

En julio de 2023, Luis Federico Susana Méndez fue víctima de un atentado en su propia casa: dos desconocidos, encapuchados, a bordo de una motocicleta, le rociaron gasolina al interior de su vehículo y le prendieron fuego, según ha denunciado este jueves su madre, Piedad Méndez.

Un año y dos meses después, ocurrió lo mismo.

El hecho tuvo lugar en el sector Los Frailes II, Santo Domingo Este.

Los desconocidos cometieron el delito en horas de la noche, según ha comprobado Listín Diario a través de unos videos de las cámaras de seguridad.

Cuando ambos atentados ocurrieron, Luis Federico, de 32 años, se encontraba en su hogar y su vehículo estacionado en la marquesina, contó Piedad.

La señora dijo que han movido todas las cartas posibles para dar con los presuntos delincuentes. Pero, hay un detalle importante que les ha frenado el proceso: no saben a quién podrían acusar ante la justicia.

Los vídeos, a los que ha tenido acceso este medio, no muestran con nitidez los rostros de los presuntos malhechores, aunque una de las imágenes presenta a uno de ellos, con un galón de gasolina en las manos, y cubierto de pies a cabeza.

Piedad Méndez sostiene una hoja en las que figura el carro quemado de su hijo.Sauro Scalella/LD.

“Se hicieron unas cuentas diligencias. Primero en el destacamento del barrio, luego en la Fiscalía, luego en el Palacio; pero, al final, el caso cerró, porque mi hijo no tuvo contra quien querellarse”, dijo Piedad a este diario.

“Conversando con fiscales, ayer me dijeron que si no tenemos contra quien querellarnos hay muy poco que hacer (…) estoy orando pidiéndole a Dios que ha sido bueno con nosotros, que no pasó un daño humano, que eso es lo más importante”, añadió.

Luis Federico, que se gana la vida como chofer en el Ministerio de Educación, no tiene problemas en las calles, según relató su madre.

Mientras él cumple con unos compromisos laborales en el interior del país, Piedad se ha encargado de buscar algún tipo de apoyo, que le pueda servir para este caso.

“Tengo mucho miedo por mi seguridad, la seguridad de mis hijos y hasta la seguridad de los vecinos, porque ese carro es de gas”, comentó la señora, al tiempo de explicar que una de sus vecinas ayudó a controlar el fuego con una manguera de presión. El carro es un Hyundai Sonata modelo Y20, color plateado (o gris).