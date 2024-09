En Los Alcarrizos tendrán que esperar más por el Metro

A cuatro años del presidente Luis Abinader prometer la ampliación del Metro de Santo Domingo hasta Los Alcarrizos, para los moradores ha sido la espera más larga, ya que en 2022 iniciaron los trabajos y el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Rafael Antonio Santos Pérez, anunció que en 24 meses esta nueva línea estaría lista.

Los moradores de Los Alcarrizos dijeron ver los avances del proyecto lento y con poco personal, por lo que estiman que para este 2024 no podría estar lista la ampliación del metro.

“En estos días vienen pocos trabajadores y desde hace dos años que ese inicio es lento. En una obra tan grande debe trabajar mucha gente, porque eso es venir a hacer un chin y se van. Aún hay zonas que no tienen ni columnas. Eso va muy lento”, aseguró Alberto de la Rosa, taxista por más de 20 años en la esquina de la parada del metro de Los Alcarrizos.

Eladio Berroa, quien es motoconchista en la zona, dijo ver la construcción lenta por el momento, aunque anteriormente observaba una gran cantidad de empleados en labores. Indicó que esto se podría deber a falta de presupuesto.

Pocos obreros

“Eso está atrasado, aunque trabajan, pero al paso y tienen pocos empleados. Cómo empezó esto con muchos empleados, se debió mantener porque ahora aquí casi no hay nadie. Se necesitan más empleados y más presupuesto porque si hay poco personal, eso es porque no hay para pagar”, manifestó Berroa.

Los motoconchistas son quienes están con mayor cercanía a la obra del metro, donde dijeron no estar visualizando trabajadores con frecuencia.

“Antes se veían más trabajadores y para el colmo van lento; aquí vienen un rato a trabajar, se paran y se van; están como si no les están pagando porque yo no entiendo. Al paso que van, no terminarán nunca”, aseguró Arturo Arismendi, motoconchista en la zona desde hace cinco años.

Otro motoconchista también indicó que no observa a trabajadores en la obra. “Eso lo han parado y ahora están trabajando de nuevo, pero con pocos empleados y menos tiempo. Esa gente parece que no piensan terminar nunca, porque ellos están con una paciencia increíble”, aseguró Yonelvis Montilla, molesto por los años de construcción y no ver grandes cambios.

La OPRET anunció a mediados del 2021 el inicio de los trabajos de extensión del Metro de Santo Domingo hasta Los Alcarrizos, siendo esta la Línea 2 del sistema ferroviario.

Costo

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) estimó que la obra tendría un costo de USD$506,000,000, incluyendo material rodante y la marginal alimentadora.

Explicó en ese entonces que la obra estaría lista para finales del 2023, abarcando un tramo de 7.3 kilómetros y con cinco estaciones que formarán parte del sistema de transporte integrado Metro-Teleférico de SD.

Líneas

La línea uno del Metro, de 14.5 kilómetros y 16 estaciones, conecta la capital en sentido Norte-Sur, con un recorrido desde el Centro de los Héroes hasta Villa Mella, cerca de la avenida Charles de Gaulle.

La línea dos conecta a la ciudad en sentido Oeste-Este, abarca 34 kilómetros y posee 18 estaciones. El recorrido se extiende desde la Kennedy con Gregorio Luperón hasta la Carretera Mella.