Cambios en la parada del km. 9 inquietan a los choferes

Acostumbrados al formato en el que siempre la han conocido, los choferes, cobradores, comerciantes y buhoneros de la parada del Sindicato de Transporte Público de la Región Norte (Sitrapurno), ubicada en el Kilómetro 9 de la autopista Duarte, se encuentran preocupados por los efectos de los cambios que el Ministerio de Obras Pública y Comunicaciones (Mopc) ha comenzado a realizar.

Considerando que desde el año 2022 el gobierno trabaja para la mejora de vías, reconstrucción y ampliación de los puentes peatonales, incluida la construcción de dos nuevos puentes en los laterales norte y sur, un nuevo puente peatonal, reubicación de las casetas de los buhoneros y del sistema eléctrico, obras de drenaje, aceras, contenes, arborización, iluminación, restauración urbana, los trabajadores se muestran “ansiosos” porque concluyan los trabajos y dicen estar preocupados por cómo les termine de afectar o beneficiar la orbas.

De acuerdo con la forma en la que lo plantean, el hecho de que la avenida está siendo intervenida provoca tapones extremos que hace que los pasajeros si cansen y que, pese a conocer la parada y haberla utilizado por años, prefieran ahorrar tiempo y energía quedándose en otras que se encuentra antes o a las que sea más fácil llegar.

“Nos conviene que se hagan los carriles, lo que no nos conviene es que nos muevan de aquí porque tenemos muchos años y la gente se pierde, se confunde, desde que ve tanto movimiento… Ahora somos muchos afectados, pero faltan muchos más”, indicó Pascual Hidalgo al asegurar que trabaja en el sitio desde 1981.

Según refieren, el flujo de pasajeros ha bajado desde que se inició con la movilización de los buhoneros, igual que de la nave que daba frente a la parada, que ahora fue colocada en la parte trasera con intenciones de voltear hacia allá la posición delantera.

“El frente será por atrás, esto lo van a cerrar, acondicionar los baños y demás, son cosas que se agradecen y que estamos conscientes de que nos va a beneficiar, pero se siente como comenzar de nuevo y eso es lo da miedo, porque ahora mismo incluso hay mucha gente que piensa que la parada no está funcionando”, indicó Hidalgo.

Los buhoneros

El Ministerio de Obras Públicas, a finales del mes pasado, desalojó a los vendedores del Kilómetro 9 de la autopista Duarte, indemnizando a una parte con sumas que llegan hasta los 113,000 pesos.

Según refirieron los mismos ante periodistas del Listín Diario, eran once los buhoneros de la zona, de los cuales solo siete recibieron una remuneración económica de las autoridades para movilizarse hacia otro espacio y mantener sus negocios, mientras los otros cuatro aún esperan. “Fuimos a mediados de la semana al Ministerio, porque no entendemos porque no fuimos indemnizados, y recibimos una respuesta positiva, nos dijeron que se iba a resolver”, explicó Alexander de Oleo.

Desesperados

Fecha prometida.

Los conductores de ruta, los comunitarios de zonas aledañas y quienes realizan el trayecto dsde la parada de la autopista Duarte hacia los pueblos del Cibao, o viceversa, dicen estar desesperados porque concluyan los trabajos en el Kilómetro 9, que se vislumbran a la distancia con las montañas de tierra, máquinas en movimiento y hombres con trajes especiales de construcción.

Llaman a Deligne Asención para que cumpla con la fecha prometida.