Las lluvias desnudan miseria en sectores vulnerables y reviven promesas

El abandono en que se encuentran muchos de los sectores vulnerables del Gran Santo Domingo es uno de los factores que provocan fuertes inundaciones en épocas de lluvias, a las cuales, luego del desastre, se les hacen promesas de intervención que pocas veces se materializan.

Arroyo Bonito, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste; Los Guandules y La Ciénega, en el Distrito Nacional, y el barrio Las Lilas en Santo Domingo Este son solo algunos ejemplos. Allí los moradores al ser entrevistados afirmaron que tienen que vivir con el constante temor a perderlo todo con cualquier aguacero.

En el caso de Arroyo Bonito, en Manoguayabo, muchas de las calles se encuentran arropadas por grandes cúmulos de aguas negras estancadas, incluso los moradores de la calle 6 de esta área viven frente a una especie de río que se ha formado debido a que los filtrantes están tapados.

“Vivimos esperanzados de las promesas que nos hacen. No queremos ser damnificados porque cuando nosotros nos mudamos esto no era así, no se inundaba, pero nadie se ocupa de hacer nada por los más desposeídos. Nosotros estamos en una condición que es insostenible”, expresó Juan Andújar, quien tiene su casa y un pequeño negocio en la calle 6.

El compromiso de una solución para esta problemática llegó en mayo de este año, de la mano del candidato, ahora alcalde Francisco Peña, quien al ser contactado por este medio afirmó que ya se “estaba trabajando para evitar que esto continúe en la zona”

Sin embargo, periodistas de Listín Diario constataron que todo sigue igual a casi dos meses de la promesa, y ante los cuestionamientos de si habían recibido alguna visita de las autoridades los residentes sostuvieron que solo tomaron fotos de la calle y se marcharon.

El barrio Las Lilas

Todas las calles que dan acceso a este sector ubicado en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, necesitan de asfaltado, pues estas permanecen con grandes acumulaciones de aguas negras.

Aunque la promesa la hizo el ministerio de Obras Públicas, de intervenir el sector en tres meses, Andrés Matos, encargado de comunicaciones, aclaró que la responsabilidad de arreglar las calles, aceras y contenes de los barrios corresponde a los ayuntamientos “no a Obras Públicas”.

El alcalde de Santo Domigno Este, Dio Astacio, no ha respondido a los reclamos de los residentes.

Los Guandules y La Ciénaga

Por la incidencia de las lluvias los residentes de estos dos sectores del Distrito Nacional se han visto afectados, hasta el punto tener que abandonar sus hogares por la desesperación de ver sus enseres atrapados por el de agua y el peligro.

Al momento de la visita de periodistas por el sector, las calles se encontraban intransitables y los rostros de los residentes reflejaban la tristeza al ver el peligro que corren sus casas si el río se desborda. Así se encontró a Inocencio Pérez, propietario de un colmado en Los Guandules.

La temporada ciclónica

Este año la temporada ciclónica será más activa de lo habitual (de hasta un 50% sobre el promedio), según pronosticadores del Centro de predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

La entidad prevé la formación de 17 a 25 tormentas, con vientos de 39 kilómetros por hora o más. De estas formaciones, de ocho a 13 se convertirán en huracanes, con vientos de 74 kilómetros por hora.