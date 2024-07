Santo Domingo Norte fue afectado por torrenciales del ciclón Beryl

Las condiciones en las que se encuentran algunos sectores de Santo Domingo Norte son deplorables, con casas llenas de agua por las lluvias, calles intransitables por la basura y el estado extremo de contaminación. Sus residentes piden ayuda para mejorar su situación

En un recorrido de reporteros de LISTÍN DIARIO en los sectores de Ponce de Guaricano, La Jabilla, La Barquita y La Lila en Los Tres Brazos, residentes en la zona mostraron su pesar ante la contaminación y el desasosiego en que viven cada vez que llueve.

El sector Ponce de Guaricano se encuentra con algunas calles deshechas y con agua posada por la falta de flujo, los moradores se sienten afectados por las lluvias y lo que está provocando, por lo que recurren a encerrarse en sus hogares.

“Yo lo que hago es que me tranco con mi esposa y así el agua no entra a la casa”, dijo Leonardo Toribio, quien reside en el sector Ponce de Guaricano, tras el paso del huracán Beryl que dejó lluvias intensas.

Vecinos de La Jabilla realizaron su reclamo por la inundación de sus viviendas y el desasosiego en que viven cada vez que llueve y se ven afectados por esta, desde los zapatos hasta los trastes dijeron que se les han dañado producto del huracán.

“A mí me entra agua a la casa cada vez que llueve y tuve que poner un murió para que el agua no entre y no me dañe los trastes”, expresó Elena Sánchez, residente de La Jabilla.

Ramona Martínez quien vive con desesperación, pide ayuda para que sus casas dejen de inundarse y poder vivir en un entorno limpio. Se deshizo de sus trastes porque todos se dañaron cuando su residencia quedó totalmente cubierta de agua.

Dejó una casa abandonada porque el agua entraba directo y dañó sus pertenencias, sacó sus cosas de lo que era su hogar antes del huracán.

Cuando el huracán Franklin, el esposo de Ramona enfermó de dengue luego de que su residencia quedará inundada.

“Se me llenó la casa de agua y los que tenía de inquilinos se mudaron de una vez… Donde vivo también se llenó y tengo que dormir arriba del agua”, manifestó la señora con voz entrecortada.

La Barquita

La Barquita por las zonas bajas cerca del río Ozama, es un lugar donde se encuentran muchas calles inundadas y con agua posada que según vecinos esta no se seca porque no tiene para donde correr y drenarse. Los niños jugando en el agua sucia y gritaban “ayuden a que arreglen la calle, esto se llena de agua” .

Grave deterioro

El estado de deterioro de las calles es total, sin asfalto y llenas de caliche, creando condiciones para la contaminación, especialmente en los tiempos de lluvias.

La Lila en los Tres Brazos cercana al río, se encuentra en un total desastre con la gran inundación del sitio y el agua contaminada entrando a las casas, la basura flotando entre tal desastre y el mal olor es la primera impresión de quien entra a la calle Orlando Martínez donde se vive entre aguas sucias.

Erick Thomas, residente del sector, dijo como el mal estado de la calle ha dañado sus pertenencias, su barbería, incluso su salud por la fetidez de la cañada que se dispersa por el aire.

“Sin llover, aquí siempre hay agua… Aunque no llueva aquí, siempre tenemos agua posada que no se seca”, dijo Erick, preocupado por que esta situación siga afectando su negocio y hogar.