Residentes en cuatro barrios del Distrito Nacional están agobiados por la basura

El cúmulo de basura en cuatro barrios del Distrito Nacional preocupa a sus residentes, quienes se quejan por la ineficacia de la alcaldía ante esta situación.

En un recorrido por Villa Juana, Villas Agrícolas, Villa Consuelo y San Carlos, reporteros de LISTÍN DIARIO observaron las aceras llenas de basura, donde los animales rodeaban los desechos dentro de los vertederos, así como envases llenos de agua con enjambres de mosquitos, lo que alarma a los residentes ante posibles enfermedades.

"Esto es una avenida principal y mira como está toda esa basura, la alcaldesa tiene que ponerse para eso porque no están recogiendo la basura“, afirmó José Pérez, quien reside en el sector San Carlos.

Las personas se quejan sobre la deficiencia por parte de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, ante esta ola de basura y la falta de responsabilidad del cabildo.

La recogida de los desechos es una de las principales preocupaciones de algunos moradores y para estos resulta indignante la situación que se vive en estas zonas.

El cúmulo de basura y el hedor que se produce bajo el Expreso V Centenario, cerca de la estación del Metro de Santo Domingo, Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, en la línea dos, no pasan desapercibidos.

Villa Juana

Un vendedor haitiano instalado en la acera se queja porque los camiones de desechos no recogen toda la basura y esta problemática afecta su negocio.

Las personas tienen que tirarse a las calles por la basura acumulada en aceras y contenes.LEONEL MATOS/LD

“El camión grande del gobierno no recoge toda la basura, solo recoge las fundas, pero la que está suelta no la recoge; no siempre se paran y duran hasta tres días sin recoger la basura, pasaron unos días antes de las elecciones, pero después volvieron a dejar de pasar”, expresó el haitiano que tiene un año vendiendo a diario en una esquina del sector Villa Juana.

Sin embargo, otro comerciante dice que el camión pasa, pero él prefiere llevarse la basura y botarla cerca de su residencia.

Los montones de basura en las calles y aceras por parte de los negocios obstruyen la circulación de los peatones, alegan la mayoría de los residentes de los alrededores.

Villas Agrícolas

Las aceras pequeñas están obstruidas por la basura en otras áreas, como en la calle Moca. Los negocios de comida en las aceras no cuentan con zafacones de basura y, por tanto, los ciudadanos prefieren tirar los residuos al suelo.

Los comerciantes se quejan de toda la basura frente a sus negocios, ya que estiman que esto podría afectarles en sus ventas.

“Los camiones pasan y recogen las fundas de basura, pero siempre dejan los residuos, uno tiene que limpiar y recoger eso porque la gente de otras zonas vienen en camionetas a dejar su basura por aquí… pero los camiones pasan”, manifestó Gloria Liriano, vendedora de comida rápida en Villas Agrícolas.

Villa Consuelo

La zona con mayor cantidad de basura que se pudo observar en el recorrido se encuentra entre el cruce de los sectores Villa María y Villa Consuelo, donde es recurrente un gran cúmulo de desechos y ropa vieja.

Los vecinos alegan que los camiones recolectores no pasan con regularidad por sus sectores.LEONEL MATOS/LD

Los moradores se sienten afectados por el hedor, las ratas y los mosquitos que aparecen en el área de este vertedero, ya que afecta a los que venden en la zona y enferman a los niños.

“El camión tiene mucho que no pasa y los del ayuntamiento no vienen a barrer, uno encuentra muchos animales como ratones, eso también está lleno de mosquitos que se le pegan a uno, eso le hace daño a la gente… Uno necesita tener limpieza y una haitiana que vende ahí siempre tira su basura”, puntualizó Ana, vendedora de ropa frente al vertedero.

Al contrario, un comerciante de una mueblería dice que los camiones de desechos tóxicos siempre recogen la basura, pero se visualizan los desperdicios y las grandes cantidades de madera y colchones viejos que aparentemente son desechos de los mismos comerciantes. “No me puedo quejar el Ayuntamiento siempre pasa, los camiones recogen la basura todos los días”, expresó Daurin Alcántara.

San Carlos

Este barrio es una de las zonas con menor cantidad de basura, pero a pesar de esto las áreas con desechos y el mal olor no faltaron.

Los moradores se quejan por el abandono y la falta de atención del ayuntamiento.

En la avenida México los residentes están descontentos por el mal olor y la gran cantidad de basura, ya que el camión que la recoge no siempre pasa o no se lleva todos los desechos.