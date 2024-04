Omar Fernández respalda llamado del Listín Diario por un “Pacto para la Protección de los Animales”

Omar Fernández, diputado del Distrito Nacional, manifestó ayer su respaldo al llamado realizado por el periódico Listín Diario, quien solicitó a los sectores políticos unificarse para la conformación de un acuerdo que proteja la integridad de los animales en el país.

Fernández, dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP), destacó la necesidad que tiene la sociedad dominicana de aprender a respetar a los animales, debido al incremento de la presencia de estos en la cotidianidad de los ciudadanos.

“Una sociedad civilizada se evidencia en el respeto a los que nos rodea, cada vez es mayor la incidencia de los animales en nuestra vida, por lo que aprender a respetarlos requiere de acciones, es decir, viralizar conductas positivas hasta que sea cultura la manera de comportarnos frente a los animales”, dijo el legislador por medio de un manuscrito enviado al director de este medio de comunicación, Miguel Franjul.

Precisamente en eso consiste la iniciativa del Listín Diario, suscribir a los líderes políticos y comunitarios a un convenio para garantizar que se comprometan a ejecutar acciones en beneficio de estos seres vivos y reconozcan sus derechos.

Ante esto, Fernández aseguró que desde su curul en el Congreso Nacional continuará apoyando y presentando proyectos para salvaguardar el bienestar del ecosistema del país. Así como también generar conciencia, a través de sus ocupaciones políticas y laborales, para sensibilizar el trato tienen los ciudadanos con los animales.

“El editorial del Listín Diario me llena de alegría, ya que ha sido de los temas impulsados durante mi servicio como legislador. Hasta el 15 de agosto del corriente año, me comprometo a seguir empujando proyectos como el depositado en la Cámara de Diputados y a partir de entonces darle continuidad desde cualquier espacio que me toque servir”, manifestó.

“Pacto por la Protección”

Aprovechando las elecciones generales que celebra este 2024 la República Dominicana, Listín Diario invitó de manera específica a la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales (Fedda), candidatos presidenciales, alcaldes y los demás sectores relacionados, a participar el próximo 6 de mayo en la suscripción de este pacto.

“La idea es que, a más tardar el 6 de mayo, en la sede del Listín Diario, los líderes y autoridades suscriban el Pacto y se comprometan a articular iniciativas en favor de los animales y sus derechos reconocidos, desde sus respectivos ámbitos hagamos que por primera vez la coexistencia entre humanos y animales se fortalezca en base al cariño mutuo, el reconocimiento de su dignidad como seres vivos y su alto sentido de lealtad y protección que enaltece esta relación simbiótica”, exhortó Franjul.

Espacio Animal

Por otro lado, Fernández felicitó la apertura de la sección digital “Espacio Animal”, donde se publica contenido de orientación en procura de cuidar a los animales.

“Celebro la apertura de la sección Espacio Animal, porque no basta solo con deseos, sino hay que pasar a la acción. Eso implica que todos en la sociedad sumamos un rol que estamos llamados a cumplir y en el tiempo se evidenciará un resultado positivo”, comunicó Fernández a través de la carta.

Propuesta legislativa

En sus funciones como representante dentro de la Cámara de Diputados, Fernández depositó en 2021 un proyecto de modificación a la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable para agravar las sanciones legales y económicas, el maltrato de estos.

Esta modificación pretendía elevar hasta tres años de prisión y cincuenta salarios mínimos que serían adjudicados a quienes cometan actos de “crueldad”. Además, ordenaba al Ministerio de Salud Pública (MSP) a generar campañas publicitarias para concientizar a los comunitarios y los ayuntamientos municipales a destinar el 2% del presupuesto a la creación de albergues. Sin embargo, esta pieza legislativa perimió en 2022, luego de agotar el proceso de conocimiento desarrollado por los miembros del órgano.