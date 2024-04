Temor por la delincuencia en el barrio Isabelita

En el corazón del ensanche Isabelita, específicamente al fondo de la calle 12, se ha tejido un manto de silencio que envuelve las actividades de grupos delincuenciales conformado por menores. Una atmósfera cargada de temor y desconfianza ha permeado el barrio, donde los residentes evitan hablar abiertamente sobre las actividades de estos grupos por miedo a represalias y otras razones.

Entre los rumores que circulan en la comunidad, se encuentra la presunta participación, junto a dominicanos, de jóvenes haitianos en estas actividades delictivas.

Aunque es difícil confirmar esta información, debido a la falta de evidencia concreta, la presencia de una gran cantidad de haitianos en el área ha generado especulaciones sobre su posible implicación. Sin embargo, esta situación solo agrega más incertidumbre a la ya tensa atmósfera del vecindario, donde al preguntar en cada esquina nadie habla y los que hablan dicen que “solo andan de paso” por la calle.

“En esta misma calle, pero para allá abajo... Se ha rumorado, pero no te puedo decir que sí, pero han pasado varios casos en este mismo pedazo. Son menores que andan, azotando el pedazo para allá abajo. Ellos tienen un lugar específico que tienen eso azotado por allá y es con quien ellos se cojan”, dijo Franyeli Caba, tras ser abordado por un equipo de reporteros de LISTÍN DIARIO, cerca del lugar que fue escenario de una balacera el fin de semana. El joven contó que el dueño del negocio de cigarrillos electrónicos “Moli Vape” en ese sector, resultó herido de una bala cuando “desaprensivos llegaron a bordo de un motor mientras hablaba con sus amistades para quitarle sus pertenencias”, aunque hay quienes aseguraron que se trató, supuestamente, de una “vieja riña”.

Caba declaró que no se da el permiso de salir con su teléfono fuera de su negocio, debido a la inseguridad que siente por los robos que se cometen a plena luz del día.

“Yo trabajo en ese salón y cuando salgo trato de dejar mi teléfono siempre dentro, porque por ahí es que me comunico con mis clientes y tengo miedo de que me lo quiten como ya me pasó”, dijo.

Otra joven, encargada de un colmado, aseguró que “por aquí andan muchos menorcitos en eso (atracos y robos)”, indicando que no se sienten bien porque la situación los intranquiliza.

De igual modo, Rosanna, en la calle 12, dijo que “yo he escuchado que andan con machetes y de todo, dados al diablo por ahí”.

“Esta esquina siempre está caliente, hay muchos tigres y mucha delincuencia”, comentó otra mujer que se encontraba en la banca y cuyo nombre pidió ser omitido por miedo a represalias, al tiempo en que indicó que se quiere mudar para proteger a sus hijos pequeños de la delincuencia.

“Es de noche que ellos salen, de 7:00 de la noche en adelante. En estos días estaba eso encendido con botellerío en el piso”, agregó Rosanna.

Otros vecinos de la calle 12 negaron que haya bandas de dominicanos asociados con haitianos cometiendo delitos.

“Yo tengo 40 años viviendo por aquí y eso no es así...dizque banda. Cuando hay una sola persona en una zona que comete un hecho, como todos tú los ves que andan en grupo, dicen que es una banda. Antier vino la Policía y subió como a 10, pero a la media hora ya estaban sueltos porque no tenían antecedentes penales ningunos”, dijo Liranzo Morillo, un conocido político de la zona.

Morillo explicó que a veces van a delinquir antisociales de los sectores Brisa, Maquiteria, Villa Duarte, Los Mameyes y otros, y que la culpa de lo que hacen estos, recae en los jóvenes del Isabelita.

“A veces vienen de Brisa, de Maquiteria, de Villa Duarte, de Los Mameyes, hacen sus fechorías y se van, entonces, ¿a quién van a culpar?”, señaló.

pATRULLAJE

Por otro lado, sobre el patrullaje policial en la zona, los habitantes aseguraron que siempre hay motores patrullando.

“El patrullaje se hace. A veces cruzan hasta seis veces. A veces hacen sus redadas y se llevan pila de gente. Ayer había mucho patrullaje por el intercambio de disparos que hubo”, dijo Caba.

Mientras que Michelle, del colmado en la calle 12, indicó que a veces pasa que los miembros del orden solo van “después de que ha pasado todo”.