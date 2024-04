Moradores de El Fiury y Villa María con cerca de dos años sin agua: ya no aguantamos más

Desde hace aproximadamente dos años la comunidad de El Fiury, en Pantoja, que lleva lidiando con la escasez de agua en este sector y, pese a las comunicaciones y reclamos ante las autoridades, no han obtenido soluciones, de acuerdo con José Mejía, el presidente de la Junta de Vecinos de esta localidad.

“Nos dijeron que después de Semana Santa iban a enviar los equipos, pero nos hemos quedado esperando, el presidente de la junta de Villa María tiró la toalla porque no les hacen caso, no hemos visto resultado por ningún lado”, manifestó Mejía.

Carta de la Junta de Vecinos de El Fiury enviada al director de la CaasdLeonel Matos

Según indicó, la raíz del problema surgió luego de la construcción del puente que conecta a sectores como Villa María, El Fiury y las 800 en Pantoja, ya que los trabajos al parecer afectaron las tuberías y desde el pasado año han enviado comunicaciones a las autoridades manifestando este problema, sin que llegue una solución definitiva.

“En las reuniones todo muy bien, que enseguida les darían seguimiento al mismo y nada”, afirmó el presidente de la Junta de Vecinos, agregando que la parte alta del sector ante esta situación se ha visto en la necesidad de comprar camiones de agua para sus necesidades.

Tal es el caso de Ana María Rodríguez, quien tiene que comprar un camión cada tres días para poder llevar a cabo sus necesidades y las de su familia.

“Cada vez que uno va a lavar un chin de ropa tiene que comprar 500 pesos de agua que es un tinaco, hay gente que no puede dar ni 100. Nos dicen que nos van a ayudar que van a hablar con el síndico y nada, ya no aguantamos más. Yo si me gano 500 pesos aquí tengo que estar comprando tinaquito de agua que no me dura ni tres días, es incómodo vivir sin agua. Yo prefiero vivir a oscuras y no sin agua”, sostuvo.

Rodríguez, que tiene un colmado en el sector, dijo que anteriormente la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) realizaba operativos en donde los camiones de agua de esta institución abastecían a los moradores, pero los mismos, según los residentes ya no frecuentan la zona.

“Después que pasaron las elecciones de los síndicos ya aquí no hay agua, nadie se acuerda de nosotros, es comprando chines de agua que estamos”, expresó Rodríguez.