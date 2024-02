“Wattpad in the Worlld”: Letras sin precedentes en Santo Domingo

Para los amantes de la lectura, la perspectiva de asistir a una firma de libros o compartir una cita literaria con sus escritores favoritos es más que un simple evento; es la realización de un sueño. La posibilidad de conocer a los maestros detrás de las obras que nos transportan a mundos inexplorados es una experiencia única y enriquecedora.

Imagínate la emoción de encontrarte con Eva Muñoz, Darlis Estefany, Karine Bernal, Gleen Black, Jazmín Martínez, Elena López, Flor di Vento y Melissa Ibarra, las destacadas escritoras de Wattpad que han cautivado a lectores de todo el mundo.

Este año, la librería Books Worlld se embarca en la organización del primer encuentro literario en Santo Domingo, un evento que promete ser el más grande hasta la fecha. Diseñado especialmente para brindar a los lectores de República Dominicana la oportunidad de tener una cita con estas autoras de la popular plataforma de escritura y lectura en línea.

Yamileth Emiliano, encargada de Marketing de la librería, compartió que la idea detrás de esta actividad, titulada “Wattpad in the Worlld”, surgió con el deseo de hacer algo excepcional. Según Emiliano, la inspiración se originó en la Feria del Libro del 2023, donde realizaron una firma con algunas autoras que, si bien no son directamente de Wattpad, tienen algunos libros en la plataforma. De este punto de partida nació el proyecto de traer a los escritores más destacados que aún no han visitado el país.

“Es un encuentro que tiene que suceder, una apuesta a nosotras como jóvenes y a los lectores que durante dos años han confiado en nuestro negocio”, comentó Emiliano al referirse a Pamela Martínez, la joven de 20 años y fundadora de la Librería que ha ganado prominencia en los últimos meses.

Con emoción por lo que está a punto de suceder, Emiliano reveló que inicialmente lanzaron el evento con cinco autoras, pero debido a la abrumadora respuesta de los lectores, decidieron añadir a tres más. Este encuentro literario, programado para que asistan 500 personas, tendrá lugar el próximo 6 de abril en Lungomare, Santo Domingo.

“La respuesta ha sido muy positiva. Para una librería que lleva apenas dos años en el mercado y que ha enfrentado lamentables situaciones, como la subestimación debido a que somos dos jóvenes de 20 y 23 años; seguir creciendo y creando en nuevos proyectos es un logro que celebramos con quienes han confiado en nosotros”, comentó Emiliano.

En cuanto a la disponibilidad para el evento, afirmó que se han puesto a la venta boletas para aquellos que deseen asistir. Esto se debe a que debe recuperar la inversión dedicada a traer al país a las escritoras internacionales. “Para confirmar la participación de cada una de las autoras, tuvimos que aceptar sus condiciones para que se sintieran cómodas y seguras, además de cubrir todos sus gastos. Entendemos la importancia de garantizar un ambiente propicio para ellas, lo cual es fundamental para que el encuentro sea exitoso”.

Datos de las escritoras

Eva Muñoz: Esta autora talentosa se ha convertido en una de las últimas estrellas de Wattpad gracias a su saga “Pecados Placenteros”, que ha alcanzado la asombrosa cifra de más de 200 millones de lecturas. Su capacidad para tejer historias cautivadoras la ha posicionado como una referente en la comunidad.

Darlis Stefany: Originaria de Venezuela, tiene la virtud de haber conquistado a los lectores de Wattpad con más de 27 relatos publicados. Su éxito se refleja en millones de lecturas acumuladas entre todas sus historias, consolidándola como una escritora de renombre en la plataforma.

Karine Bernal: Inició su carrera en Wattpad durante un paro universitario en 2019, mientras estudiaba Psicología. Su Saga Rey, inspirada en su amor por las historias de monarquías y mundos de fantasía, demuestra su habilidad para transportar a los lectores a mundos mágicos y emocionantes.

Gleen Black: Apasionada por la lectura y el romance, ha cosechado un éxito impresionante desde el lanzamiento de su primera novela, “El Capo”, en abril de 2020. Con un bestseller internacional en Amazon y más de 100 millones de lectores en Wattpad, Black es una autora que deja una huella duradera.

Jazmín Martínez: Esta talentosa escritora salvadoreña ha convertido sus sueños en realidad en Wattpad. Desde su unión a la plataforma en mayo de 2015, Martínez ha cautivado a los lectores con su creatividad y pasión por la escritura.

Elena López: Mexicana. Combina su creatividad con sus responsabilidades maternales. López es amante de vampiros, personajes negativos y romances oscuros.

Flor di Vento: Como letrada independiente del género romance y dark romance con más de 10 años de experiencia, busca vivir aventuras nuevas a través de sus historias. Su amor por explorar horizontes desconocidos se refleja en cada palabra de sus obras.

Melissa Ibarra: Ha triunfado por su imaginación desbordante. Desde su primera historia escrita a los doce años hasta sus relatos publicados en Wattpad en 2016, ha dejado una marca única en el mundo literario.