Mujer de 82 años clama por reconstrucción de pared colapsada por trabajos en cañada de Guajimía

Desde hace un mes y medio, Sonia Lugo Pérez, una mujer de 82 años que reside en la Prolongación Avenida 27 de Febrero, en Santo Domingo Oeste, sufre por la caída de una pared trasera en su patio, que supuestamente colapso por la realización de trabajos para alivianar la corrida de agua en la conocida cañada de Guajimía, con la que colinda.

De acuerdo con Lugo Pérez, quien vive sola junto a su hijo de 37 años que padece síndrome de Asperger, ha realizado visitas a todas las personalidades e instituciones que considera deberían responder para que pueda poner fin a su preocupación de volver a caerse en el piso, que luce completamente agrietado y hay espacios de tierra que parecen sufrirán un pronto deslizamiento, o de que alguien pueda penetrar a su propiedad.

“Han subido ahí (a los escombros de la pared que se encuentra partida a la mitad y es sostenida por un árbol encima del arroyo) disque buscando hierros y no sé qué cosa, pero lo que tengo miedo es que entren hasta mi casa, y alguien tiene que responder por eso porque fueron ellos los que la tumbaron moviendo tierra para que el agua baje mejor, y yo no tengo dinero ni para mover eso de ahí, ni hacer la pared de nuevo”, reclamó.

Ella también se cayó

De acuerdo con sus especificaciones, fue una compañía contratista de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados (CAASD) la que realizó los trabajos, entidad a la que pide respuesta y ayuda luego de la caída de la pared, pero se han desligado.

“Después de que se cayó la pared, yo no he vuelto a ver más a quienes estaban trabajando ahí y yo me comuniqué con la compañía y me dijeron que eso no es responsabilidad de ellos, que no tienen que ver con eso, pero es que esa pared estaba bien hasta que ellos comenzaron a hoyar y sacar tierra para que el agua pase, se debilitó el suelo y se cayó la pared”, aclaró Sonia, quien además mencionó que al solicitar ayuda del Defensor del Pueblo, una persona en su oficina se la negó al alegar que “están para responder por los asuntos del gobierno”.

Además, la señora aseguró cuando el muro se desplomó hacia atrás se encontraba en el patio, y al venirse abajo el mismo levantó un árbol que se fue hacia el frente y una de sus ramas la tumbó.

“Estaba aquí parada cuando se cayó y aquí está la prueba. Tengo la rodilla, el codo, la espalda, hasta el cuello. Di más gritos que tú no te imaginas”, indicó en compañía de su hijo, quien la ayuda en la casa con lo que sea necesario.

Con su caída, el bloque de concreto se llevó un pequeño espacio de lavado, y además, empezó a representar un peligro tanto para los dos adultos, como para tres perros que tienen en la casa.

“Se nos fue uno de los perros por ahí y tuvimos que hacer malabares para sacarlo”, contó la mujer, quien es ciudadana española y, por esto, mencionó haber recibido en la oficina de Pablo Ulloa, el Defensor del Pueblo, la proposición de que busque ayuda en la Embajada de España en República Dominicana.

Sin embargo, Lugo Pérez dijo que su esperanza está en que independientemente de que se haya nacionalizado española, su sangre es dominicana, vive en el país y es el Estado el que debe responderle.