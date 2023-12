Las lluvias causan una vez más desasosiego en los sectores vulnerables

Las inundaciones dejadas por las lluvias el pasado martes, una vez más vuelven a azotar a los sectores vulnerables del país y en las localidades de La Javilla de Sabana Perdida y el Barrio Norte de los Guaricanos los moradores expresaron sentirse desamparados ante los constantes embates que han tenido que sufrir.

“Aquí no viene nadie, ni siquiera a preguntar cómo estamos”, afirmó Elvin de los Santos mientras señalaba como se encontraba su sector luego de las lluvias.

En esta localidad, durante un recorrido realizado por periodistas de este medio, se pudo observar como las casas aún continuaban inundadas por el agua. Algunos de los residentes han construido pequeños muros para evitar que el agua entre a sus hogares; sin embargo, la tristeza continúa reflejada sus rostros.

Para Ramona, quien tiene 75 años de los cuales ha pasado 50 viviendo en la Javilla, las inundaciones y el ver cómo han quedado su casa y su pequeño negocio de venta de alimentos, han generado en ella una ola de desesperanza, afirmando que dejaría todo lo que hasta ahora tiene por vivir en un lugar donde pueda tener los pies secos.

“Toda mi vida, toda mi inversión la he hecho aquí, hoy no tengo fuerzas y me llega esta inundación, con esta van dos veces que esto ha estado en zona de desastre y nadie nos ha hecho caso… estoy dispuesta a dejarlo todo e irme para un lugar donde yo amanezca con los pies secos”, aseguró Ramona.

Los estragos a causa de las inundaciones y la poca atención que según expresaron los residentes han recibido de las autoridades llenan de incertidumbre a quienes habitan en la calle Orlando Martínez y San Ramón del sector La Javilla de Sabana perdida.

En esta localidad se encuentra una cañada que se desborda constantemente con las lluvias, por lo que los habitantes han demandado a las autoridades en varias ocasiones la intervención de la misma, pero al día de hoy continúan con la problemática.

"Nosotros venimos padeciendo de ese problema desde hace un tiempo, hemos ido al ayuntamiento y ellos enviaron a tres envejecientes con tres palas que no podían con el trabajo, porque para resolver ese problema necesitamos es de equipos. La junta de vecinos de hecho se reunió antes de las lluvias para que sanearan la cañada", expresó Ramón Sepúlveda, quien tiene un colmado en el sector que también resultó afectado por las inundaciones.

Los Guaricanos

La situación no es diferente para los residentes del barrio Norte de los Guricanos, quienes han tenido que reunir de su propio dinero para contratar un camión cisterna y salir con escoba en mano a limpiar el amplio lodo de las calles, que también se encuentran en mal estado.

“Tenemos desde 1991 sufriendo con esto, cada vez que llueve esto es un mar de agua, las cosas todas se inundan", indicó uno de los comunitarios mientras continuaba su labor de la limpieza de la calle.

Los moradores de esta localidad afirmaron que las autoridades tampoco han hecho nada con respecto a esta situación, y que con las lluvias solo les toca salir corriendo.

“Yo solamente saque mis hijos de aquí, ya van dos veces. Tuvimos que brincar por ahí arriba y salir por la casa del vecino”, relataron a periodistas de este medio Darling Manuel Santos y Ana Jiménez.

Inundaciones en Rincón, La Vega

Ayer también residentes del sector Padre Fantino en el municipio Rincón, de la provincia La Vega, manifestaron que las fuertes lluvias han provocado inundaciones en la zona.

Según un informe de nuestra periodista Carla Moreno, la cañada que atraviesa esta comunidad, se desbordó producto de las intensas lluvias que azotaron el país el pasado martes, causando inundaciones en viviendas y comercios.

Los moradores relatan cómo tienen que elevar sus pertenencias para protegerlas de las aguas contaminadas que entran en sus hogares. “Esto es cada vez que llueve mucho, las casas se llenan de lodo (…) yo siempre estoy alerta para subir todo y que no se me dañe nada", expresó María Román residente en este sector.

Así mismo, cuentan que están acostumbrados a esta situación. “Esto es cada vez que llueve mucho, ya estamos impuestos a que esto suceda”, manifestó Juan Daniel Román.

Domingo Domínguez, propietario de un colmado en esta comunidad, lamentó las pérdidas producto de la inundación “aquí tenemos arroz mojado, cebollas mojadas y todo eso se perdió”, refiriéndose a los alimentos que comercializa.

Los residentes de este sector, temen que las aguas contaminadas, les provoquen enfermedades debido a los desechos que arrastra,” Los sépticos desembocan ahí y esa agua se entra a la casa, nos vamos a enfermar, indicó Domínguez.

Sin respuesta

Los comunitarios de Padre Fantino reclaman que las autoridades correspondientes no han acudido a su auxilio. Igualmente expresaron su descontento con los políticos que solo visitan la comunidad en busca de votos y luego desaparecen sin cumplir sus promesas.

“Aquí no ha venido nadie y ellos lo saben, los políticos cuando quieren votos vienen y después se desaparecen, jamás vuelven" comentó uno de los residentes de este sector.

“Aquí no ha venido nadie y ellos lo saben, los políticos cuando quieren votos vienen y después se desaparecen, jamás vuelven" comentó uno de los residentes de este sector.