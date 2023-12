Intec tiene tecnología optimizaría transporte colectivo en la capital

Motivados por el caos que genera la extensa cantidad de vehículos que transitan en las vías del Distrito Nacional y la falta de organización en calles y avenidas, continúan sumándose integrantes del sector universitario en apoyo al Foro de la Movilidad Urbana propuesto por el Listín Diario, que busca fomentar un espacio de diálogo para ofrecer soluciones contundentes a la problemática del tránsito.

En esta ocasión, representantes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) visualizan la utilización de los sistemas tecnológicos como el eje principal para hacer eficiente el Sistema Integral del Transporte en el polígono central. Víctor Hernández, profesor investigador; y Alexandra Cedeño, directora de Movilidad en el Instituto de Tránsito y transporte Terrestre (Intrant), manifestaron ayer que con la colaboración de estudiantes y expertos de Intec, desarrollaron una aplicación para interconectar a los usuarios del transporte público.

Hernández especificó que la plataforma, disponible en los celulares, es denominada “Bush” y tiene la capacidad de indicarles a los transeúntes las rutas, horarios, por las que transitarán los autobuses de transporte ciudadano.

“Desde cualquier punto de la ciudad, si quiero ir a la Zona Colonial, la App me dice, vete a esta parada, camina tantos metros y ahí vas a esperar el autobús”, relató el técnico en referencia al funcionamiento del software. Esto tiene el objetivo de fidelizar y convertir en llamativo el transporte público. El artefacto necesita del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), ya que este es el que podrá ofrecerles las informaciones y estatus de los conductores disponibles a los transeúntes, dentro de sus rutas de viaje.

“Pero necesitamos el insumo base, el GPS, para que cuando usted esté esperando le diga el autobús vienen en 10 minutos o no viene. Te da la confianza de beberte un café antes de que llegue el autobús y saber que el autobús sí pasará”, destacó Hernández, quien también dijo que contará con información de las tarifas.

Hernández dijo que integrantes de Intec desarrollaron, “con fondos internos”, un “mapatón”, lo que significa la digitalización de las 220 rutas de transporte público que circulan en la metrópoli.

El experto estableció que las autoridades gubernamentales no han apoyado las estrategias edificadas, a pesar de la intención que tiene Intec de aportar a acciones productivas para la sociedad dominicana.

“Nosotros podemos garantizar todo el sistema de transporte de la ciudad, pero el problema es la implantación. La tenemos listas, pero el Estado no nos ha facilitado el GPS para alimentar el App”, lamentó.

Hernández explicó que estas medidas podrían mitigar el crecimiento del parque vehicular, teniendo en cuenta el 7% y 8% de crecimiento anual que percibe el país, que a su juicio “no es más que la trampa del crecimiento económico”.

Corto plazo

La educadora Alexandra Cedeño consideró que el estudio de la gestión del tráfico es imprescindible para mantener en constante evolución el ordenamiento vial.

Expresó que el desenlace de este análisis siempre repercutirá directamente en el tiempo que tardan los automóviles en desplazarse.

“Una solución a corto plazo siempre será gestionar la circulación y se hace regulando los estacionamientos, cambiando los sentidos viales y habilitando giros a las izquierdas para suprimir la espera en los semáforos”, puntualizó la experta.

Otra acción que Cedeño entiende como necesaria para frenar el aumento desmedido de los vehículos en las arterias capitaleñas es penalizar el uso de vehículos personales. Según cifras compartidas por la funcionaria, de tres millones de vehículos que se transportan en el Distrito Nacional, el 34% pertenece a usuarios individuales.

“Si tú no penalizas, el vehículo privado va a seguir creciendo y no va a haber una oferta que supla la demanda”, reiteró.

No obstante, estimó que las autoridades deben trabajar para certificar la seguridad en las calles, instalando iluminación y aparatos tecnológicos, antes de ejecutar esta penalización como un acto de amortiguamiento. Al igual que este castigo, Cedeño comunicó que las personas que opten por movilizarse mediante un transporte privado deberían pagar para utilizar los estacionamientos disponibles en las calles.

Una de las localidades donde la saturación de vehículos y el estrecho espacio de las vías empeora la viabilidad de recorrer los caminos es en la Zona Colonial. “En la Ciudad Colonial hay muchas atracciones culturales, pero no hay parqueos. Las calles incluso se están interviniendo para que los que caminen tengan más espacio. Entonces, si tú decides ir en tu vehículo debes pagar por ese privilegio”, dijo Cedeño.

Una opción que pueda desempeñar la función para ordenar el estacionamiento en la urbe capitaleña es el parquímetro, de acuerdo con lo sustentado por Hernández.

Cedeño aseguró que el problema del tránsito en República Dominicana no puede analizarse desde la perspectiva del individualismo, sino a partir de la colectividad. “Si no llegamos a un punto colectivo de que necesita la ciudad para tener una mejor convivencia y calidad de vida, no se logrará”, dijo la educadora.

Aunque la población dominicana está desesperada por notar cambios significativos, los especialistas no escatiman esfuerzos para idear planes que muestren frutos en el futuro.

Cedeño acotó que los municipios deben trabajar para concebir la descentralización del territorio, ya que esto detendría la migración constante de los ciudadanos residentes en el interior, hacia el polígono central. “Si no sacan la centralización del desplazamiento de la ciudad, la gente va a seguir migrando. No puede ser que la gente venga aquí por un cine porque en su municipio no hay”, deploró.

Ambos peritos coincidieron en que las propuestas establecidas para fines de ejecución deben estar fundamentadas sobre la base de un estudio, ya que esto podrá garantizar su efectividad.

Régimen de

consecuencia

Las regulaciones dispuestas por el Intrant que determinan el horario permitido para los vehículos pesados transitar las avenidas de la ciudad, y donde están disponibles, intentan reducir el congestionamiento en las vías.

Sin embargo, todavía se presencian casos de incumplimientos. Es por esto que los especialistas señalaron que el modelo de régimen de consecuencia para detener estos casos debería ser responsabilidad del “sistema de Transporte Inteligente”, ya que con los diagnósticos realizados, a través de esta metodología, las sanciones serían más efectivas.

Para Cedeño es insostenible que las sanciones impuestas a quienes cometen infracciones de tránsito dependa únicamente de los agentes de la Digesett, teniendo en cuenta la agilidad y precisión que brindan los sistemas tecnológicos.

“A un agente se le dificulta atender a cada ciudadano para poner cada tipo de infracciones, pero si tenemos cámaras que evidencie todo hay un mecanismo más eficiente del proceso”, apuntó la experta.