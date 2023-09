Empleado de Listín Diario denuncia abuso por parte de agentes de Digesett

Tomás Pérez, uno de los colaboradores de Listín Diario, denunció que fue detenido por dos agentes de la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes no solo lo multaron, sino también le incautaron su motocicleta cuando este se encontraba trabajando.

Pérez, contó que alrededor de las 4:00 de la tarde de este viernes, se encontraba en el semáforo ubicado en la avenida 27 de Febrero, esquina Núñez de Cáceres, posteriormente encendió la luz verde, lo que le permitió siguió su camino y dirigirse al Listín Diario.

Narró que en 27 de Febrero casi esquina Carmen Mendoza de Corniel, fue detenido por dos agentes de la Digesett, quienes le preguntaron si sabía por qué lo estaban deteniendo, a lo que el ciudadano respondió un rotundo “no”.

Los agentes le explicaron que había sido detenido “porque usted venía por el desnivel”, acción que Pérez niega rotundamente. La explicación que le fue brindada es que un comandante que estaba a unas esquinas había notificado por radio que una persona había transitado por el paso a desnivel de la 27 con Núñez de Cáceres, y que se encontraba de camino hacia donde ellos estaban.

En medio del proceso, uno de los oficiales le pidió Tomás Pérez que se desmontara de la moto para subirlo a la grúa, y a pesar de que este alega que pidió esperar llegara el superior, su medio de transporte fue retenido y multado con la suma de mil pesos.

Al llegar el comándate, Pérez procedió a explicar la situación, pero afirma que la respuesta que recibió fue un “sí, pero ya no podemos bajarle su motor de la grúa, porque ya está arriba”. Ante esto, sostuvo nueva vez que no había infringido la ley, pero que no fue escuchado y se vio obligado a “perder un día de trabajo tratando de conseguir su medio de transporte”.

“Estamos cansados de que solo sea lo que digan ellos (Digesett), sin dar oportunidad, es lo que ellos digan. No es justo que yo o cualquier otro ciudadano tenga que pagar una multa porque ellos quieren”, indicó.

El caballero lamenta que no pudo completar su jornada de trabajo “porque los agentes quisieron”, por lo que pide a las autoridades correspondientes, se investigue la situación.

De igual forma, sostuvo que cuando fue a retirar su motocicleta le dijeron que “la persona a cargo ya se había retirado, por lo que debo regresar este sábado”. El caballero reiteró que “no es justo” que las personas que andan trabajando sufran este tipo de situaciones y se les acuse de cometer hechos siendo inocentes.