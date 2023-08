La versión del cubano que agredió a agente de Digesett

El hombre de nacionalidad cubana que propinó una fuerte bofetada a un miembro de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre (Digesett), dijo que el agente tomó fotos de sus documentos personales.

“Le estaba tirando fotos al documento y por eso te lo quité”, manifestó el individuo identificado como Julio César Llorente Torres en el audiovisual del incidente que circula en redes sociales.

El agente de la Digesett lo detuvo por, supuestamente, utilizar su teléfono celular mientras conducía. Llorente Torres expresó que cuando pasó los documentos no le gustó la acción de la autoridad del tránsito que procedió a fotografiar sus los documentos.

“A mí no me preocupa que tú me hayas parado, yo andaba con teléfono y te pago la multa, pero tú no puedes tomarle fotos a los documentos”, dijo el cubano.

“Si él ya tiene los documentos, él coge los datos y me lo entrega… él no puede tomarle fotos, ni tú ni nadie”, agregó con notable enojo.

El altercado se produjo en la avenida Abraham Lincoln.

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, informó que se solicitará la cancelación definitiva de la licencia de conducir del individuo.