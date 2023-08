Residentes del Invi en Los Mina viven aquejados por la falta de servicios

Residentes del sector Invi en Los Mina, Santo Domingo Este, están con el grito al cielo por la constante falta de servicios públicos como la llegada de agua a través de las tuberías, recogida de basura y la energía eléctrica.

Durante un recorrido realizado por periodistas de LISTÍN DIARIO este domingo por la barriada, los moradores externaron sus quejas, siendo la principal preocupación la llegada del agua, que desde hace meses presenta anomalías en su llegada, reduciendo la cantidad de días que solía llegar de dos a uno.

De acuerdo con Miguel Rocha, quien reside en la calle 2 del referido sector, el líquido solía llegar jueves y domingo, pero desde hace más de cuatro meses sólo llega los jueves por unas tres horas, lo que limita que los vecinos puedan llenar sus envases y deban recurrir a comprar camiones de agua, como es su caso.

“Si llega tres horas somos dichosos (…) tenemos que comprar camiones que salen a RD$ 1,500 y RD$ 1,200 dependiendo la compañía”, manifestó el caballero que, adquiere el líquido con sus propios recursos dos veces al mes, para su familia integrada por cuatro personas.

Miguel Rocha, residente en el Invi de Los MinaLeonel Matos

La versión de Rocha fue respaldada por otros vecinos, para quienes su principal dolor de cabeza es si el líquido llegara ese jueves o no, como es el caso de la señora Luisa Altagracia Cuevas Sánchez, quien relató con notable disgusto que tiene cerca de un año sin recibir el agua por la tubería que acostumbraba a llegar.

“Le llega a todo el mundo y a mi no y ya vamos a tener un año en eso y yo vivo llamando y no me resuelven nada, tengo que pedirle a los vecinos que si le llega que me pasen una manguera para llenar” refirió la dama que reside en el Respaldo 5 A.

Expresó que ante el hecho realiza constantes llamados a la Corporación de Acueducto y Alcantarillados de Santo Domingo (Caasd), donde le dicen que el liquido le va a llegar, pero lo único que hace es “gastar los minutos”, porque no llega.

Moradora del Invi de Los MinaLeonel Matos

Otras quejas

La ola de apagones es otra de las quejas que externaron los comunitarios, refiriendo que es común que a diario el servicio sea suspendido por hasta seis horas, sin que esto se refleje en las facturas eléctricas puesto, llega con el mismo monto como si fuera brindado de manera habitual.

“Se va mucho y si te pasas de pagarla vienen de una vez a cortarla, pero si se daña uno dura hasta una semana para que vengan”, sostuvo el señor Juan García.

Asimismo, deploraron el servicio de recogida de basura, ya que según expresaron los camiones recolectores de basura tardan dos y tres días para volver a pasar por la zona, acumulándose las fundas de desecho, como fue posible constatar varias bolsas y un persistente mal olor en el bulevar La Milagrosa del sector.