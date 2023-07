Rifas y comida para papá en su día

“Ser padre es un regalo maravilloso. Es estar ahí para mis hijos, brindarles amor, apoyo y ser su ejemplo a seguir. Es una responsabilidad que llevo con orgullo”, fue lo que dijo Pedro Fermín, mientras acompañaba a su pequeño deslizarse por un tobogán en un parque de la capital.

Durante la celebración del Día del Padre en la República Dominicana, decenas de ellos estaban reunidos con sus hijos y esposas en los parques de la capital. De igual forma, otros estaban tomándose unos tragos sentados en colmados junto a amigos y algunos fueron a misa a primera hora de la mañana.

Mientras que en algunos barrios conmemoraron por lo alto, jugando y comiendo al aire libre, debajo de carpas.

Recibieron regalos

En un recorrido realizado por periodistas, al conversar con Juan García a las afueras de un supermercado, expresó que “mi esposa y mis hijos me sorprendieron con un desayuno especial en la cama. Me siento muy afortunado de tener una familia amorosa que me celebra en este día”.

A pesar de que las calles estaban tranquilas y parecía un domingo normal, algunos de ellos salieron a comprarse sus regalos como Pablo Méndez, quien se obsequió un televisor. También otro de los padres consultados estaba comprándose “t-shirts”.

Se fueron de pasadía a los parques

Muchos padres de familias no perdieron la costumbre y salieron a celebrar como Francisco Ramón Peralta, llamado cariñosamente “Papo” por sus familiares, a quien sus hijos le celebraron con un almuerzo en el mirador Sur. Pretendían quedarse allí a pasar el día completo y para compartir los integrantes de la familia organizadores convocaron a la familia completa.

“Me siento bien, gracias a Dios, de estar celebrando. Tuve seis hijos y otro que crie, y son buenos conmigo todos y eso me hace sentir bien”, expresó a la cámara de Listín Diario.

Eran visibles las familias realizando dinámicas y pícnics en el parque.

Otro padre, Alberto Gonzalez, que también se encontraba en el parque paseando a su hijo en bicicleta, manifestó que “ser padre es un sentimiento muy profundo, que se refleja en el compromiso y modelar con el buen ejemplo”.

De sus planes dijo que la pasaría en familia con su retoño y deseó a los padres dominicanos que disfruten.

“El mejor día de todos este. Estoy muy feliz y le agradezco a mis hijas que están conmigo disfrutando y acompañándome”, expresó otro de los padres allí presentes, Douglas Perdomo.

Perdomo envió un mensaje a los padres dominicanos de que valoren a sus hijos, que sean “responsables” y que lo conduzcan por el buen camino con valores.

Rifas en los barrios

En los barrios de la capital hubo celebraciones desde rifas hasta almuerzos.

También muchos de ellos estaban compartiendo en colmados junto a sus amigos, jugando el popular Dominó.

Uno de ellos expresó que ser padre es “una experiencia única llena de amor y gratitud”.

Mientras que en Federico Peguero, quien organizó para sus vecinos del Ensanche Espaillat una celebración por el día de los padres, manifestó que al igual que las madres, los padres merecen que se les celebren.

Peguero organizó una rifa de zapatos y otros artículos con la que contento a los padres presentes.