Personas con discapacidad auditiva acuden a feria de empleos de la PUCMM

Alrededor de 70 personas con discapacidad auditiva y de habla, se dieron cita a la feria de empleos realizada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) este jueves.

Con la esperanza de ser integrados como activos en una de las 47 empresas participantes, el grupo acompañado de un intérprete se paseaba por los distintos stands a recibir información y depositar sus hojas de vida.

“Escuchar que había una feria para personas con cualquier tipo de discapacidad me alegró mucho, y haber visto por mí misma el trabajo ha sido maravilloso que respeten el derecho de las personas con discapacidad a personas en diferentes áreas y que se de la oportunidad de que cualquier persona con discapacidad pueda tener su empleo”, traducía Melqui Pérez a Mirian Azcona, quien tiene discapacidad auditiva y para hablar y es la presidenta de la Asociación de Mujeres Sordomudas.

Al tiempo de manifestar estar en la capacidad de ocupar cualquier puesto que se le solicite, el grupo externo que lo único que desean es que los llamen, ya que en ocasiones deben esperar cuatro o cinco años para ser solicitados luego de depositar su currículum.

“Estamos dispuestos a trabajar en cualquier departamento que se nos solicite, lo importante es que queremos tener empleo, esperamos que se escuche nuestro deseo de crecer”, tradujo el intérprete.

“Honestamente nosotros vivimos entregando curriculum y por lo general no se nos llama tan rápido, no entendemos porque, generalmente llaman a las personas que son hablantes y a nosotros los sordos tardan cuatro o cinco años y no entendemos porque”, agregó Maria Azcona.

Entre las áreas citadas por el grupo en las que tienen capacitación están computación, quehaceres del hogar y protección textil para área hotelera, entre otras.

De acuerdo a los organizadores de la actividad, las empresas que incluirán personas con alguna discapacidad están Altice, Amadita, Combact, Nestlé, Alorica, ADM, Javil y LB.

Opciones para personas con discapacidad motora

En el caso de Amadita, Vanesa del Villar, gerente Clima y Cultura, manifestó que los puestos a los que pueden aplicar, específicamente personas con discapacidad motora, son en el área de call center, agente de servicios y servicio al cliente.

Mirnalin Cherubin, directora de la Escuela de Ingeniería y organizadora de la feria, manifestó que la captación de talento será conforme a los programas de las empresas, pero de la mayoría que habían asistido eran personas con discapacidad motora, auditiva y del habla.

Cherubin agregó además que, desde las 3:00 de la tarde hasta las 7:00 de la noche, una hora antes de que finalizara la actividad, habían asistido un promedio de 1,500 personas, de las cuales estima 200 podrían ser contratadas.

En la feria también estuvo presente el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección Nacional de Empleos, donde recibían el currículum de manera física para luego ponerlos en su base de datos y de no quedar en un puesto de trabajo en esta ocasión, figuren en su banco de elegibles para las empresas que son intermediarias.

Recepción de currículum

De acuerdo a varias empresas, la recepción de las hojas de vida podían ser de manera virtual o física, para aquellos que no están familiarizados con la tecnología.

Algunas de las empresas consultadas por LISTÍN DIARIO manifestaron haber recibido entre 200 y 600 currículum físicos, además de las aplicaciones por sus distintas páginas webs.

Los jóvenes también se mostraban entusiastas a la entrega de sus aplicaciones, tal es el caso de Alice Marie, quien es estudiante de Comunicación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), manifestó haber aplicado en más de cuatro empresas relacionadas a su área, de los cuales algunos habían sido digitales.

“Entregando currículum a dos manos”, dijo entusiasta a la vez de señalar que había llevado 10 hojas de vida de manera física, “a los que me permiten entregársela física, yo se los doy así”, concluyó.