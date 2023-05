Una vivienda se derrumbó en El Edén, Villa Mella, en Santo Domingo Norte, luego de los aguaceros que se han presentado en el país desde el pasado fin de semana.

César Morillo, vicepresidente de la junta de vecinos y afectado, explicó que “había una grieta en la calle y como estamos en tiempo de lluvia, la lluvia fue metiéndome en la grieta y abriéndola poco a poco, al punto de provocar esto”.

Expresó que la grieta apareció hace 10 meses y dos meses después decidió rellenarla, con el fin de evitar que se abriera más.

De igual manera, dijo que la situación empeoró la noche del miércoles, por lo que tomó la precaución de sacar a su familia y su vehículo. Luego de eso, la casa cedió por completo.

Morillo también comentó que la infraestructura tenía 33 años construida y que vivía junto a su esposa y sus hijos, de seis y 13 años, más una persona que vivía en la parte de atrás.

Video Tras lluvias torrenciales, se derrumba casa en El Edén, Villa Mella



Además, aseguró que no le hicieron ninguna advertencia de que no debía construir al lado de la cañada, a pesar de que algunos comunitarios ponían objeción, ya que el entorno no “tenía ningún problema”.

Por su parte, el presidente de la junta de vecinos, José Riveras, solicitó las “manos ayudas” de las autoridades, debido a que la familia no tiene “ningún tipo de recurso para soportar lo que le pasó”.