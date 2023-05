Proyecto Cristo Park acumula agua de distintos barrios del Distrito Nacional

"Yo estoy loco porque el presidente venga para acá y se junte con un aguacero para que tengan que buscar dos yolas para sacarlo de ahí y ver qué van a hacer", fue lo expresado por uno de los residentes de los alrededores del proyecto “Cristo Park” que se está construyendo encima de la cañada de Cristo Rey.

En el transcurso de la tarde del miércoles, varios vídeos circularon por las redes sociales dónde se mostraba la gran cantidad de agua que se acumuló en Cristo Park, tras los aguaceros generados en el gran Santo Domingo producto de una vaguada.

De acuerdo con los residentes cercanos de la obra, en esa parte del proyecto se acumula toda el agua que baja de los diferentes barrios que componen ese sector del Distrito Nacional, ya que los distintos desagües no dan abasto.

"Es un túnel chiquito que hay ahí por dónde se supone que debe pasar el agua y no cabe por ahí y cuando esa agua dice voy para abajo, no hay quien pueda y eso es cada vez que llueve, esos ingenieros no hicieron mucha cosa; hicieron esto y utilizaron los filtrantes que había hace todos los años del mundo", explicaba una persona identificada como Ramón, que dice ser de la Junta de Vecinos.

Ramón señala que antes de hacer "Cristo Park" debieron de mejorar el sistema de alcantarillados de la zona, ya que "toda el agua de zonas aledañas" termina en el lugar; además llamó a los ciudadanos a ayudar con no poner la basura en las calles ya que las mismas tapan los filtrantes y empeoran el problema.

Los moradores esperan que en esta ocasión las autoridades sí tomen cartas en el asunto, ya que parte del proceso de la siembra de plantas para adornar el lugar fue destruido por la inundación y afirmaron que técnicos de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (Caasd) fueron al lugar para documentar la problemática.

En el lugar había varias personas que laboran en la obra que se negaron a conversar con los reporteros del LISTÍN DIARIO.