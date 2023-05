El Acuario requiere a sus 33 años de una profunda intervención

“El Acuario Nacional es un órgano educativo y de conservación, no es con la simpleza de tener animales en cautiverio, es para enviar el mensaje”, explicaron directivos del centro de exhibición de peces, al defenderse de las crecientes quejas por el evidente deterioro de la estructura, la pérdida de su rol de enseñanza y la escasez de especies.

Ante el deterioro del Acuario Nacional, que va desde incesantes filtraciones en el techo y hierros oxidados, hasta cristales rotos, pisos acabados por la humedad, falta de iluminación y filtración de los propios estanques, Bienvenido Marchena, director técnico, afirmó que todo es resultado de una falta de intervención profunda, a 33 años de la fundación del patronato que maneja la entidad.

De acuerdo a lo que explicaron, tanto Marchena como Nestor Mateo, encargado de comunicaciones, recientemente pusieron en conocimiento de las autoridades las necesidades de remozamientos en toda la institución, que por demás es un conocido atractivo cultural, por lo que se encuentran a la espera de que se concreten los procedimientos.

Un empleado del Acuario Nacional cuando limpiaba una de las peceras de exhibición.José A. Maldonado/LD

“Es bueno que se sepa que está es una institución que tiene más de 33 años en el país y que nunca ha recibido una intervención profunda y ahora mismo nosotros hemos tenido acercamientos con las autoridades sobre este tema, y la directora, Wanda García, ha estado permanentemente sobre este tema porque entendemos que la institución merece ser mejorada”, aseguró con bastante insistencia Mateo.

Además, explicó que la remodelación del parque temático está en proceso de licitación y próximo a recibir el primer picazo para el inicio de la obra, incluso los nuevos juguetes se encuentran resguardados en uno de los locales.

Disminución de especies

Según precisaron, hay un equipo que trabaja de forma continua en la mejoría y mantenimiento del Acuario, con los pocos fondos que reciben, y mostraron que se han remodelado varios de los arrecifes y estanques marinos.

“Hemos remozado exhibiciones sobre diferentes especies, hay mucha gente que hacen la crítica sobre la cantidad de especímenes que ven aquí… Tenemos más de 300 especies”, aseguraron en la defensa de que lo que pasa es que “el acuario ha ido tomando su rol de conservación y preservación”.

A ojos del equipo del Listín Diario que visitó las instalaciones casi vacías, por ser martes proclamado como “el día de la semana en el que regularmente reciben menos visitas”, constató que en el recinto hay “tiburones gatas”, mantarrayas y otras especies, pero sus administradores indicaron que el lugar no es “solo un centro de exhibición”, por lo que no es posible “tener todas las especies del mar”.

“No podemos tener ballenas, no podemos tener ni siquiera delfines, primero porque nosotros somos un acuario educativo, de conservación, no es con la simpleza de tener animales en cautiverio, es para enviar el mensaje y hay exhibiciones que tienen de una sola especie porque son territoriales, no pueden haber más”, detallaron entrando en el ejemplo de lo ocurrido con los manatíes Pepe, Juanita y Lupita, que fueron liberados.

De acuerdo a su explicación, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y la Armada de la República, funciona el Centro de Rehabilitación y Rescate del Acuario Nacional, que tiene la intención de acudir en rescate de especies marinas y brindarles la ayuda que necesitan para adecuarse en su hábitat natural.

Debido a esto, luego de ocho años de tratamientos en las instalaciones de carácter gubernamental, los mamíferos marinos fueron liberados.

“Hay animales que no son para tenerlos aquí y que la gente los vea como espectáculos ni nada de eso, nosotros liberamos constantemente tortugas carey y otras especies. Lo hacemos constantemente”.

La urgencia

El Acuario Nacional necesita una remodelación urgente, mostró un reciente reportaje de la periodista de este diario, Jhangeily Durán, donde puso en evidencia la inconformidad de los propios visitantes, dominicanos y extranjeros, que acuden al centro.

A vista de los propios directivos, también resulta ser una emergencia que las autoridades gubernamentales cumplan la labor de rehabilitación de peceras, pisos, techos y la estructura en general.

“Ya el presupuesto está en manos de las autoridades, se elaboró el presupuesto, los gastos y las áreas que necesitamos que sean intervenidas, ya están en manos de las autoridades y ellos decidirán la asignación y cuándo comenzaron”, estableció Bienvenido Marchena, quien también afirmó que hace alrededor de una semana hubo una reunión entre las autoridades y la directora general.