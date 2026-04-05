Dependencia del alquiler le cuesta miles de millones al Estado dominicano

El Estado dominicano y sus instituciones continúan dependiendo en gran medida del alquiler de inmuebles para sus operaciones. Datos ofrecidos por la Contraloría General de la República y la plataforma de la Dirección General de Contrataciones Públicas muestran compromisos de rentas de locales por más de tres mil millones de pesos, monto distribuido en distintas entidades.

Sin embargo, el caso más reciente fue a la inversa: El Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) inauguró el pasado 22 de enero su nuevo edificio, financiado con recursos públicos, terminando así su periodo como inquilino por 24 años en su antigua ubicación de la avenida Abraham Lincoln.

Nueva sede del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).Fuente externa

Según indicaron las autoridades de dicha entidad, el nuevo edificio supone un ahorro de RD$1,540 millones al Estado en los próximos 10 años.

Este es uno de los pocos casos recientes en los cuales una entidad que alquilaba una estructura física decide cambiar su panorama y apostar por un edificio propio.

Distintos casos recolectados por este medio permiten visualizar la actualidad de los edificios que albergan algunas instituciones públicas, cuando corresponden a alquileres.

Instituciones alquiladas

Un caso reciente también que acaparó la atención pública fue el de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), que cambió su sede a finales del año 2024 luego de firmar un contrato de alquiler por más de RD$1,400 millones de pesos.

El entonces director de la entidad, Bartolomé Pujals, explicó que el alquiler es por 10 años del edificio Vista 311, del piso 6 al 10, y que se realizó con otra empresa del Estado como es Inmobiliaria Reservas y Afi Reservas.

De su lado, el Ministerio de la Vivienda, creado durante el gobierno del presidente Luis Abinader, indica que mantiene alquilado hace al menos dos años un edificio en Gazcue.

Documentos de la Dirección General de Contrataciones Públicas muestran un contrato firmado por más de 11 millones de pesos por la renta del local por 24 meses, así como otros procesos de menores montos para edificaciones o espacios a utilizar por esta entidad.

También en este apartado aparece el Consejo Nacional de Competitividad, el cual se comprometió a pagar desde el año 2023 poco más de dos millones de pesos mensualmente por cinco años.

Según el documento de Contrataciones Públicas, la entidad mencionada deberá pagar, al cabo de cinco años de contrato, unos RD$ 145 millones de pesos por su edificio en la avenida Enrique Jiménez Moya #32.

Otro caso es el de la Comisión Permanente de Efemérides Parias, entidad que, según uno de los contratos firmados el año pasado, paga poco más de RD$645 mil pesos, mensualmente, por el alquiler de su local ubicado en la calle Arístides Fiallo Cabral #4, Gascue.

Además, hay casos con la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), que paga 2.9 millones de pesos cada mes por un edificio en la avenida Los Próceres y el de la Tesorería de la Seguridad Social, que eroga 1.7 millones por otra estructura en Naco.