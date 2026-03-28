Arrestan a un hijo del fenecido narcotraficante “el Gringo” e incautan más de 3,000 gramos de drogas

Las autoridades arrestaron a cinco hombres, entre estos Luis Manuel Jiménez (Manolo), señalado como uno de los principales cabecillas del tráfico de drogas en barrios de la parte alta de la capital e hijo del fenecido microtraficante Emilio Mesa Beltré (El Gringo).

Según se informó en un comunicado de prensa, en el operativo en que incautaron dos armas de fuego y más de 6,000 gramos de presunta cocaína, marihuana, éxtasis, tusi y otras sustancias controladas, participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público.

Durante la acción legal, las autoridades ocuparon en una de las habitaciones una caja con siete paquetes presumiblemente de marihuana, con peso aproximado de 2,895 gramos, varias porciones del mismo vegetal, equivalente a 165 gramos, una pistola marca Keltec, calibre 9mm, con su cargador con capacidad para 30 cápsulas, la suma de RD$24,600.00 pesos, un dólar, dos celulares, una balanza, una selladora al vacío, una máquina de contar dinero y 13 hookahs.

En otros allanamientos ejecutados en el sector Atala y Honduras, del Distrito Nacional, fueron arrestados Aldy Shamir Royer Frías (Aldin), Reymond Mijail Hernandez Vega (El Menor), Angel Gabriel Hernandez Tejada y Kelson Israel Mota (Nariz).

Durante las intervenciones, se confiscaron 1, 855 gramos de presunta cocaína, 1,430 de marihuana, 255 de tusi, 7.0 gramos de molly, 09 pastillas de éxtasis, una pistola marca Stalker, calibre 32, con su cargador y varias cápsulas, 11 balanzas, tres selladoras, una trituradora, 08 celulares, un cuchillo, dinero en pesos y dólares, entre otras evidencias.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia para ser sometidos a la justicia por violación a la ley 50-88.