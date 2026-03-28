Arrestan fiscal de la Pepca acusado de recibir 10,000 dólares de una persona bajo investigación

La Procuraduría General de la República informó el arrestó en flagrante delito a un fiscal al que acusa de gestionar y recibir en una entrega controlada, diez mil dólares de una persona bajo investigación del Ministerio Público.

La procuradora Yeni Berenice Reynoso, quien dirige la investigación del caso, garantizó a la población que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara fue detenido el viernes, luego que por instrucciones de la procuradora general, se solicitara a la Corte de Apelación del Distrito Nacional la designación de un juez instructor.

“Al fiscal imputado, adscrito a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), se le ocupó la suma de los US$10,000 que recibió en la entrega controlada autorizada por un juez competente”.

En las próximas horas la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza el procurador adjunto Wilson Camacho, procederá a presentar la solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, en contra del fiscal que permanece bajo arresto.

La procuradora Reynoso calificó el hecho como muy grave, al recordar la responsabilidad que tienen los integrantes del Ministerio Público de perseguir la corrupción y todos los hechos punibles. “Quiero reiterar lo que he sostenido toda la vida y lo que dije, el 26 de febrero de 2025, al asumir la Procuraduría: jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quien lo haga”.

“Así que, en este caso, los fiscales actuarán para que caiga todo el peso de la ley contra el procesado en este caso, porque medimos con la misma vara a todos y trabajamos para que los tribunales produzcan sanciones ejemplarizadoras en este y en todos los demás casos de corrupción", dijo Reynoso.