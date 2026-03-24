Santiago: Roban equipos y dinero del semanario católico Camino

Desconocidos penetraron en dos ocasiones consecutivas, durante el fin de semana, a las instalaciones del semanario Periódico Camino, propiedad de la Iglesia Católica, donde sustrajeron equipos tecnológicos, dinero en efectivo y otros objetos de valor.

Los ladrones violentaron parte de la estructura del edificio, ubicado en la calle 30 de Marzo, esquina Circunvalación Sur, en esta ciudad.

El director del medio, Apolinar Ramos, informó que al llegar la mañana del lunes encontraron las oficinas saqueadas. Entre las pérdidas figuran dos computadoras, incluida una tipo Mac, utilizada para la diagramación del periódico, además de daños en el sistema de cableado recientemente instalado.

Ramos lamentó que esta sea la tercera ocasión en que el semanario es objeto de robo, recordando que en un hecho anterior los delincuentes cargaron con un equipo de aire acondicionado. Indicó que las pérdidas económicas superan los RD$300.000, sin contar los retrasos operativos que afectan la producción del medio.

“El periódico este año cumple 45 años y hechos como este afectan nuestra labor de evangelización y de periodismo ético, orientado a resaltar lo positivo y denunciar lo que no está bien en la sociedad”, expresó.

A pesar del incidente, aseguró que el semanario continuará circulando de manera ininterrumpida, como lo ha hecho durante más de cuatro décadas.

El director también manifestó preocupación por la inseguridad en la zona, a pesar de tratarse de un área céntrica de la ciudad, y llamó a las autoridades y a la ciudadanía a trabajar en conjunto para fortalecer la seguridad.

Según explicó, los responsables ingresaron por un lateral del edificio, tras desmontar parte de la estructura cercana al área donde se encontraba el inversor.

Las autoridades no han ofrecido detalles sobre posibles responsables, mientras se espera el avance de las investigaciones.