Embajadores de Estados Unidos, RD y Haití se reúnen en la frontera

Los embajadores de los Estados Unidos en el territorio haitiano y de la República Dominicana se reunieron en la frontera con el canciller Roberto Álvarez, así como también con el ministro de Industria, Comercio y Mypimes, Eduardo Sanz Lovatón, y otros funcionarios dominicanos para conocer detalles sobre el despliegue de la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití.

El canciller Álvarez dijo que la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas y que considera importante para pacificar Haití será desplegada a partir del primero de abril.

“Nosotros les solicitamos a Estados Unidos que nos dieran un estatus del despliegue de esa fuerza y ese ha sido el objetivo de esta visita hoy aquí hasta Dajabón, aquí no había autoridad haitiana alguna, era solamente los funcionarios dominicanos que ven aquí presente y los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Haití y de la embajada de EE. UU. en República Dominicana“, dijo Álvarez.

El canciller expresó que el primer batallón del país de Chad que va a llegar a partir del primero de abril hacia Haití, están siendo entrenados en los Estados Unidos ahora mismo y que además querían saber sobre la transición de retirada del vecino país de la fuerza keniana por lo que querían saber esos detalles de Estados Unidos.

“La resolución 2793 llama y establece la fuerza de cinco mil quinientos efectivos, se va a comenzar el primero de abril y la fuerza llegará a 5,500 para octubre de este año”, confirmó Álvarez.

El ministro de Relaciones Exteriores dijo al Listín Diario que la fuerza keniana se irá retirando de Haití de manera paulatina, graduar y que no van a salir inmediatamente para que llegue la nueva fuerza, y que se pueda familiarizar con las posiciones de lugar.