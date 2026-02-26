Bomberos siguen luchando para sofocar incendio en el cuarto piso de Almacenes Garrido

Tras más de seis horas desplegadas en la zona, varios equipos del Cuerpo de Bomberos continúan sofocando un incendio registrado este jueves en un centro comercial ubicado en el Distrito Nacional.

Este incidente se registró específicamente en uno de los almacenes de la empresa Garrido, el cual se encuentra en las inmediaciones de la avenida Juan Pablo Duarte, donde las brigadas de atención a emergencia trabajan para apagar el fuego.

Según informaron los propietarios del establecimiento, a través de un comunicado, el incidente no causó heridas, ni la muerte de ningún colaborador o cliente.

Alrededor de 16 unidades y 100 integrantes del Cuerpo de Bomberos se mantienen desde aproximadamente las 7:24 de la mañana en el área suministrando agua para debilitar completamente las llamas.

Asimismo, permanecen equipos médicos y agentes de la Policía Nacional, quienes mantienen acordonada la calle Francisco Henríquez y Carvajal.

Por el momento, las autoridades no han comunicado cuál fue el motivo del siniestro.

De acuerdo con la explicación ofrecida a los periodistas por el jefe del CBDN, general José Luis Heresma Frómeta, la estrategia de los socorristas consiste en ventilar el cuarto piso de la edificación debido a que es el epicentro del fuego.

Utilizar mascarillas

La intensa humareda registrada en el ambiente ha provocado que las autoridades necesiten mascarillas para seguir asistiendo.

Además, agentes policiales y miembros de la Defensa Civil le han entregado este mecanismo de protección a comerciantes, transeúntes y moradores que lo han requerido.