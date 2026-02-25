Inabie evalúa a más de 2,600 oferentes para adjudicación de almuerzos escolares

Unos 2,600 oferentes serán evaluados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para la adjudicación de los almuerzos escolares para los años escolares 2026-2027 y 2027-2028.

Durante una visita al director del Lístin Diario, Miguel Franjul; el director ejecutivo del Inabie, Adolfo Pérez, explicó que 1,700 serán contratados en 34 procesos de licitación diferentes. Pérez indicó que la totalidad de los contratos asciende a más de RD$60,000 millones.

Proceso

Para cumplir ese propósito, Pérez explicó que desde el Inabie puso en funcionamiento un sistema digital de apoyo a los peritos (evaluadores técnicos) que participan en los procesos de licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con el objetivo de fortalecer la transparencia, la trazabilidad y los mecanismos de control en la selección de proveedores.

La herramienta, que contará con registro audiovisual y geolocalización, será utilizada por 94 peritos técnicos, responsables de evaluar las cocinas de los 2,644 oferentes que participan en el proceso que se extenderá hasta el mes de julio.

La institución explicó que la herramienta está basada en un formulario digital de evaluación, desarrollado por el equipo interno del Inabie.

Al detallar, Pérez destacó que la implementación de esta herramienta responde a la necesidad de robustecer los mecanismos de control interno y garantizar evaluaciones técnicas objetivas, verificables y alineadas a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.

Acompañado de la directora jurídica, Alexandra Coronado; director de tecnología, Philips Contreras, explicó que cada inspección será realizada por dos peritos para reforzar la supervisión. Uno registrará el proceso mediante una cámara corporal (body cam), mientras el otro completará el formulario digital, que incluye un registro fotográfico obligatorio de hasta seis imágenes por cada criterio evaluado.

¿Qué se inspecciona?

Las autoridades del Inabie detallaron que dentro de los criterios de evaluación se verifican las buenas prácticas de manufactura, higiene y condiciones técnicas en los centros de operación, para garantizar que la preparación del almuerzo sea segura y libre de riesgos de contaminación.

Igualmente, los técnicos verifican las áreas externas, internas, iluminación, instalaciones eléctricas, ventilación, almacenamiento de agua, refrigeración, manejo y disposición de residuos, control de plagas, útiles y equipos, operaciones de envasado y empaque de las raciones.

También se verifican las condiciones para el traslado del almuerzo al plantel escolar, entre otros requerimientos establecidos en las fichas técnicas y en el pliego de condiciones.