Entidades depositan ofrenda floral en el Altar de la Patria por 182 aniversario de la Independencia

Con motivo del Mes de la Patria y el 182 aniversario de la Independencia Nacional, diversas entidades realizaron el depósito de una ofrenda floral en el Altar de la Patria, como muestra de respeto y compromiso con los valores patrios.

El acto se llevó a cabo en un ambiente solemne, donde representantes de instituciones civiles y militares se dieron cita para rendir honor a los Padres de la Patria, reafirmando la importancia de mantener viva la memoria histórica y el sentido de identidad nacional.

La ofrenda se realiza de forma independiente para cada grupo. Esta se realiza con una caminata desde la puerta del conde hasta el Altar de la Patria donde cada institución o grupo marchó con una ofrenda de flores y la bandera, tanto nacional como la institucional.

Posteriormente, dentro del altar, tocaron las notas del Himno Nacional y cada entidad brindó unas palabras en honor al aniversario de independencia. Esto se repite por cada institución que deposita una ofrenda.

Entre las entidades presentes estuvieron la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecop), la Unión Nacional de Maestros Pensionados y Jubilados (Unamapej)y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quienes participaron del homenaje a la Patria.

Durante la actividad cada institución resaltó el significado del mes de febrero como un espacio para reflexionar sobre el sacrificio de los héroes nacionales y la responsabilidad ciudadana de preservar los ideales de libertad y soberanía.