Hogar Crea pide mayor intervención del Estado ante un brote de adicción en adolecentes

El director ejecutivo de Hogar Crea, Julio Manuel Díaz Capellán, expresó su preocupación por lo que considera un notorio aumento de ingresos y servicios que la institución presentó durante el pasado año 2025, y señaló que alrededor de 1,900 personas han solicitado tramites en los distintos programas.

Díaz Capellán explicó que además de los ingresos residenciales, Hogar Crea ofrece diferentes variedades como grupos de autocuidado, programas ambulatorios y charlas preventivas que van dirigidas en especial a los jóvenes en los centros educativos.

Informó que cada vez más niños y adolescentes están pidiendo ayuda, adolecentes con problemas de adicción, por lo que calificó como una señal muy alarmante que requiere mayor intervención y participación del Estado.

Enfatizó que han sostenido reuniones con las autoridades de Salud Pública para buscar una solución en conjunto ante la falta de camas que se presenta tanto en la institución como en los centros públicos para atender casos de crisis por consumo de sustancias.

Advirtió sobre el peligro de nuevas drogas que están circulando en el país como fentanilo, una de las sustancias que más preocupa por sus efectos letales, así como también su comercialización encubierta. Comentó que muchas veces se vende mezclando con otras drogas lo que aumenta el riesgo para quienes la consumen sin conocer de que está hecho.

Capellán consideró necesario que las autoridades y la sociedad mantengan una vigilancia constante a propósito del tráfico y cultivo de sustancias ilícitas, catalogando de inquietante el hallazgo reciente de plantaciones de marihuana en el país.

Sus declaraciones se produjeron durante una ofrenda floral en el Altar de la Patria, en celebración de su 51 aniversario.